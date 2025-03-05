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Edirne’de riskli türlerin korunması amacıyla “Trakya Ormanları” bölümü oluşturuluyor haberi
Şehitler için 7 yıldır İstanbul’dan Çanakkale’ye yürüyor haberi
Çocukların kalp masajı yaparak kurtardığı yavru köpeğin ailesine öğretmenlerden kulübe haberi
Böbreğini bağışlayacak babasına kanser teşhisi konulunca kadavradan nakil yapıldı haberi
Sakarya’dan kısa kısa haberi
Tekirdağ’da 2 ayda 229 düzensiz göçmen yakalandı haberi
İstanbul Valisi Gül, eşi tarafından öldürülen kadın ve çocuklarının cenazesine katıldı haberi
Türk Telekom ve Nokia, İspanya’da 5G destekli akıllı fabrika çözümlerini tanıttı haberi
Karmod, KKTC’de çelik yapı konut projesine başladı haberi
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Edirne’de riskli türlerin korunması amacıyla “Trakya Ormanları” bölümü oluşturuluyor haberi

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi Balkan Arboretumu’nda bölgeye özgü ağaç türlerinin korunması ve yaşatılması amacıyla "Trakya Ormanları" kısmı oluşturuluyor."Trakya Ormanları" bölümü çalışmaları kapsamında fidan dikim çalışmalarına başlandı.Bu kapsamda I...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Edirne’de riskli türlerin korunması amacıyla “Trakya Ormanları” bölümü oluşturuluyor haberi

Trakya Üniversitesi Balkan Arboretumu’nda bölgeye özgü ağaç türlerinin korunması ve yaşatılması amacıyla “Trakya Ormanları” kısmı oluşturuluyor.

“Trakya Ormanları” bölümü çalışmaları kapsamında fidan dikim çalışmalarına başlandı.

Bu kapsamda Istranca Dağları florasını temsilen Kırklareli'nden ağaç ve çalı türleri getirildi.

Çapları 1-5 santimetre arasında değişen aralarında gürgen, ıhlamur, kızılcık, dişbudak ve meşe gibi ağaçların fidanları planlanan yerlere dikildi.

Balkan Arboretumu ve EDTU Herbaryumu Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Necmettin Güler, uygulamayla tahribat alanlarında yer alan türlerin koruma altına alındığını belirtti.

Güler, yapılacak çalışmayla arboretumda öğrencilere ve vatandaşlara doğa eğitimi uygulama alanı oluşturulacağını kaydetti.

Benzer çalışmaların Koru Dağları ve Ganos Dağı türleri için de uygulanacağını belirten Güler, üniversite bünyesinde Trakya bölge ormanlarını temsil eden bir alanının oluşturulduğunu ifade etti.

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