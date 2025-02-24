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Castrol, Türkiye’deki üretim ve satış performansını artırdı haberi
Edirne’de sınır kapısında LPG tanklarına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi haberi
BGN Grup CEO’su Bayegan’a, Oil & Gas Middle East Awards 2025’ten ödül haberi
Trakya’da soğuk hava etkili oluyor haberi
Tekirdağ’da asayiş haberi
Tekirdağ’da NKÜ Türk Dünyası Araştırmaları Topluluğunca konferans düzenlendi haberi
Tekirdağ’da Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi bilgilendirme toplantısı yapıldı haberi
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Edirne’de sınır kapısında LPG tanklarına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi haberi

EDİRNE (AA) - Edirne Pazarkule Sınır Kapısı'nda bir aracın LPG tanklarında 34 kilo 502 gram uyuşturucu ele geçirildi.Edirne Gümrük Muhafaza, Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Pazarkule Sın...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Edirne’de sınır kapısında LPG tanklarına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi haberi

Edirne Pazarkule Sınır Kapısı'nda bir aracın LPG tanklarında 34 kilo 502 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Edirne Gümrük Muhafaza, Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Pazarkule Sınır Kapısı'na gelen aracı kontrol etti.

Araç altı görüntüleme sisteminde, araç altında bulunan dört LPG tankı şüphe uyandırdı.

Şüpheli hafif ticari araç, x-ray taramasına sevk edildi.

Yoğunluk tespit edilen LPG tanklarında 80 paket halinde 34 kilo 502 gram uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan araç sürücüsü sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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