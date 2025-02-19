SON DAKİKA
Tekirdağ’da sahilde ölü köpek balığı bulundu haberi
Tekirdağ’da çay ocağının maskotu oğlak “Tiryaki” semtin neşesi oldu haberi
Edirne’de Basketbol Bölge Şampiyonası başladı haberi
Meriç Nehri’nin ayırdığı aşıkları anlatan türküye yapay zekayla klip hazırlandı haberi
Gaziosmanpaşa’da toprak kaymasında hasar gören 3 bina tahliye edildi haberi
Gürültü engelleyici kulaklıklar, uzun süreli kullanımda işitme sorunlarına yol açabilir haberi
Finlandiya’nın Ankara Büyükelçisi Hamalainen, UİB’i ziyaret etti: haberi
Gençler yurt dışına daha çok eğitim için gidiyor haberi
Mustafa Kutlu’nun eserinden sinemaya uyarlanan “Mavi Kuş” filminin çekimleri başladı haberi
Kar yağışında araba kullanacak sürücülere güvenli sürüş önerileri haberi
Tekirdağ’da sahilde ölü köpek balığı bulundu haberi
Tekirdağ’da çay ocağının maskotu oğlak “Tiryaki” semtin neşesi oldu haberi
Edirne’de Basketbol Bölge Şampiyonası başladı haberi
Meriç Nehri’nin ayırdığı aşıkları anlatan türküye yapay zekayla klip hazırlandı haberi
Gaziosmanpaşa’da toprak kaymasında hasar gören 3 bina tahliye edildi haberi
Gürültü engelleyici kulaklıklar, uzun süreli kullanımda işitme sorunlarına yol açabilir haberi
Finlandiya’nın Ankara Büyükelçisi Hamalainen, UİB’i ziyaret etti: haberi
Gençler yurt dışına daha çok eğitim için gidiyor haberi
Mustafa Kutlu’nun eserinden sinemaya uyarlanan “Mavi Kuş” filminin çekimleri başladı haberi
Kar yağışında araba kullanacak sürücülere güvenli sürüş önerileri haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Edirne’de soğuk hava etkili oluyor haberi

Edirne’de soğuk hava etkili oluyor haberi

EDİRNE (AA) - Soğuk hava sistemi etkisi altındaki Edirne'de kar yağışı sonrası oluşan buzlanma hayatı olumsuz etkiledi.Kentte kar yağışı dünden bu yana aralıklarla sürüyor.Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü kentte soğuk havanın etkis...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Edirne’de soğuk hava etkili oluyor haberi

Soğuk hava sistemi etkisi altındaki Edirne'de kar yağışı sonrası oluşan buzlanma hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte kar yağışı dünden bu yana aralıklarla sürüyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü kentte soğuk havanın etkisiyle yollarda buzlanma oluştu.

Soğuk hava ve buzlanma nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Sabah trafiğinde zaman zaman aksamalar ve maddi hasarlı kazalar yaşandı.

Selimiye Meydanı ve kent merkezindeki kaldırımlarda oluşan buzlanma nedeniyle vatandaşlar yürümekte zorlandı, bazıları kayıp düştü.

Belediye ekipleri ise kent meydanına traktörle buz çözücü solüsyon serpti. Olumsuz hava şartları nedeniyle sokak hayvanları yiyecek ve su bulmakta zorlandı.

Öte yandan kentin yüksek kesimlerinde de kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

Karayolları ekipleri Avrupa'ya ulaşımın sağlandığı sınır kapılarındaki güzergahlarda trafiğin aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kapalı köy yolunun bulunmadığı kentte kar yağışının aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Buz
Kent

İlgili Haberler

WPW sendromundan 3 boyutlu haritalama yöntemiyle kurtuldu haberi
Yerel
19 Şubat 2025, 11:31

WPW sendromundan 3 boyutlu haritalama yöntemiyle kurtuldu haberi

Sakarya’da uyuşturucu şüphelisi tutuklandı haberi
Yerel
19 Şubat 2025, 11:24

Sakarya’da uyuşturucu şüphelisi tutuklandı haberi

Uluslararası Mitoloji Film Festivali’nde ilk kez “Dijital Oyun Yarışması” düzenlenecek haberi
Yerel
19 Şubat 2025, 11:24

Uluslararası Mitoloji Film Festivali’nde ilk kez “Dijital Oyun Yarışması” düzenlenecek haberi

Sakarya’da iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü haberi
Yerel
19 Şubat 2025, 11:15

Sakarya’da iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü haberi

Prof. Dr. Murat Türkeş’ten müsilaj açıklaması: haberi
Yerel
19 Şubat 2025, 11:10

Prof. Dr. Murat Türkeş’ten müsilaj açıklaması: haberi

Vodafone Discover Genç Yetenek Programı’nda yeni dönem haberi
Yerel
19 Şubat 2025, 11:04

Vodafone Discover Genç Yetenek Programı’nda yeni dönem haberi

Flo Group yeni marka anlaşmalarıyla globalde büyümeyi sürdürüyor haberi Flo Group yeni marka anlaşmalarıyla globalde büyümeyi sürdürüyor haberi Kapıkule’de 4 kilo 318 gram uyuşturucu ele geçirildi haberi Kapıkule’de 4 kilo 318 gram uyuşturucu ele geçirildi haberi