Edirne’de tırla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı haberi

Edirne'nin Süloğlu ilçesinde tırla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
E.D. idaresindeki 22 FE 877 plakalı tır, Edirne-Kırklareli kara yolunun Akardere köyü kavşağında, S.Y'nin kullandığı 39 FC 988 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücülerden S.Y. ile otomobildeki A.O.Y. yaralandı.
Otomobilde sıkışan A.O.Y, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu kurtarılarak sağlık ekiplerince S.Y. ile Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Kırklareli’nde takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı haberi
Marmara mercanları uzun süreli müsilaj karşısında savunmasız kalabilir haberi
Sağlık okuryazarlığı ve doğru beslenmeyle aşırı tuz tüketimi önlenebilir haberi