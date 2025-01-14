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Kırklareli Valisi Turan, okul ziyaretlerini sürdürüyor
Edirne’de velilere “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” eğitimi veriliyor
General Mobile’dan kampanya
CANiK, 2025’te ihracat amaçları için global etkinliklere odaklanacak
Edirne’de vali yardımcıları AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı
Ulusal voleybolcu Zehra Güneş, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı
Tekirdağ’da kurum müdürleri AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı
Tekirdağ’da üniversite öğrencileri Vilayet Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti
Sakarya’da bariyere çarpan kamyonetteki 1 kişi yaralandı
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Edirne’de velilere “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” eğitimi veriliyor

Yayınlanma:
Haber Merkezi Editör
Edirne’de velilere “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” eğitimi veriliyor

EDİRNE (AA) – Edirne'de, velilerin çocuklarının eğitim sürecine daha fazla katılmalarını sağlamak amacıyla “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” eğitimi veriliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” kapsamında “Maarif Modeli Ebeveyn Okulu” başlatıldı.

Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu'ndaki programa katılan velilere, “Türk sosyal hayatında aile”, “Ailece nitelikli zaman”, “Ailede kültürel zenginlik”, “Çocuğun başarısında aile”, “Sosyal etkinliklere katılımın ve çevre bilincinin aile ve çocuk üzerindeki etkisi”, “Hane içi dijital eğitim” ve “Akran ve arkadaşlık ilişkileri” eğitimleri veriliyor.

Eğitimlerde, velilerin çocuklarıyla daha güçlü bağlar kurması, sosyal etkinliklere daha aktif katılım sağlaması ve aile içi iletişimde dijital araçların doğru şekilde kullanılmasına yönelik farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Veliler haftada bir gün 4 saat olmak üzere 8 hafta boyunca modülü tamamlıyor.

Şuana kadar 32 veli programda eğitimlere katılıyor.

– Eğitimler sürüyor

Edirne Halk Eğitimi Müdürü Selahattin Yayla, AA muhabirine, 30 Aralık'ta başlattıkları kursu 3 Mart'ta tamamlayacaklarını söyledi.

Velilerin “e-yaygin.meb.gov.tr” adresinden başvurularını gerçekleştirdiğini belirten Yayla, “Programa katılmak isteyenler başvurularını gerçekleştirebilir. Kursumuzu tamamladığımızda değerlendirmemizi İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz aracılığıyla Milli Eğitim Bakanlığımıza ileteceğiz.” dedi.

Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu Sosyal Bilgiler öğretmeni Gamze Arslan Erdoğan da velilerin çocuğuna hem akademik hem de sosyal anlamda daha fazla katkı sağlaması amacıyla Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında 8 konuda eğitimler verdiklerini anlattı.

Velilerden Bahar Oral ise eğitimlerin faydalı olduğunu vurguladı. Eğitimin ailede başladığını belirten Oral, “Eğitimlerde dijital araçlar ve internetin doğru kullanımına da yer veriliyor. Bunu biliyordum ancak eğitimler sayesinde internet kullanımını da daha doğru şekilde uyguluyoruz.” diye konuştu.

Aile
Eğitim
Sosyal
Veli

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