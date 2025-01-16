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Edirne’de ziraat mühendisi devlet desteğiyle kurduğu topraksız tarım serasında üretime başladı

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Edirne’de ziraat mühendisi devlet desteğiyle kurduğu topraksız tarım serasında üretime başladı

EDİRNE (AA) – GÖKHAN ZOBAR – Edirne'de devlet desteğiyle sera kuran 25 yaşındaki ziraat mühendisi Ebubekir Yavuz, topraksız tarım uygulamasıyla sebze üretimi yapıyor.

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesinden mezun olduktan sonra bir süre topraksız tarım uygulamaları yapan bir firmada çalışan Yavuz, kendi işini kurmak amacıyla Lalapaşa ilçesine bağlı Sinanköy köyünde arazi satın aldı.

Hayalini kurduğu serayı oluşturmak için genç çiftçi desteklerini araştıran Yavuz, Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün yüzde 75 hibeli Sera Kurulumu Projesi'nden faydalandı.

Sera kurulumunun ardından iç tesisatı yapan Yavuz, yaklaşık 300 metrekarelik kapalı alanda 3 bin metrekarelik bir sahanın üretimine denk gelecek kadar ürün yetiştiriyor.

– Kendi işinin sahibi oldu

Yavuz, AA muhabirine, eğitimini aldığı alanda kendi işini kurduğu için mutlu olduğunu belirterek, devlet desteğiyle serasını kurduğunu, topraksız tarımla marul üretimi yaptığını söyledi.

Topraksız tarımın yerden ve sudan tasarruf ettirdiğini aktaran Yavuz, “Katlı bir sistem kurdum. 300 metrekare seramın kapasitesi 2 bin 400 kök.” dedi.

– “Hem su hem de gübre israfının önüne geçiyorum”

Yavuz, kuraklık ve iklim değişikliğinin tarımsal üretimi etkilediğini kaydederek, topraklı tarımda yaşanan sıkıntıları, topraksız tarım sistemiyle aştığını anlattı.

“Burada hem su hem de gübre israfının önüne geçiyorum. Az kapasiteli seradan çok ürün yetiştirebiliyorum.” diyen Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Toprakta hastalık riski, haşere ve sulama sıkıntıları oluyor. Bundan dolayı hem maliyet oluyor hem de hasat süresi uzuyor. Topraksız tarımda küçük bir alanda kısa sürede daha çok ürün yetiştiriyorum. Hastalık riski çok daha az oluyor. Topraklı tarıma göre hastalık riski yüze 80 daha az oluyor. Aynı zamanda müdahalesi kolay oluyor. Kapalı sistem üretim yaptığımız için öncelikle haşere sıkıntısı neredeyse hiç olmuyor. Suyu geri dönüşümlü kullandığımız için sudan tasarruf ediyorum. Hasat sürem oldukça kısalıyor. Yılın 8 ayı ortalama 40 günde hasat yaparken, soğuk ve güneşin az olduğu aylarda bu süre 2 aya kadar çıkabiliyor.”

Yavuz, üretimin artmasına yönelik devletin güzel desteklerinin bulunduğuna işaret ederek, “Seramı yüzde 75 hibeli kurdum. Herkese tavsiye ediyorum. Allah'ın izniyle seramı büyütmek istiyorum.” diye konuştu.

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