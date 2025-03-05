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Edirne’deki okullarda “Yeşilay” dersi yapıldı haberi
Yeşilay’ın desteğiyle sigarayı bıraktı, 16 aydır rahat nefes alıyor haberi
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Edirne’deki okullarda “Yeşilay” dersi yapıldı haberi

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Yeşilay Haftası dolayısıyla okullarda "Yeşilay" dersi işlendi.Yeşilay Edirne Şubesi ve Trakya Üniversitesi Genç Yeşilay Topluluğu işbirliğinde ilk ve ortaokullardaki öğrencilere 2 ders saatinde eğitim verildi.Selimiye İmam Hat...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Edirne’deki okullarda “Yeşilay” dersi yapıldı haberi

Edirne'de, Yeşilay Haftası dolayısıyla okullarda “Yeşilay” dersi işlendi.

Yeşilay Edirne Şubesi ve Trakya Üniversitesi Genç Yeşilay Topluluğu işbirliğinde ilk ve ortaokullardaki öğrencilere 2 ders saatinde eğitim verildi.

Selimiye İmam Hatip Ortaokulundaki eğitimde Yeşilay gönüllüsü 30 üniversiteli, öğrencilere “teknoloji” ve “tütün” bağımlılığından korunma ve “sağlıklı yaşam” konularında bilgi verdi.

Yeşilay ile ilgili sunumların yapıldığı derste öğrencilere hediyeler verildi.

Okulda öğrencilere teneffüslerde de bilgi verilmesi amacıyla stant kuruldu.

Yeşilay Edirne Şube Personeli Esra Güzey, AA muhabirine, Yeşilayın 105 yıldır bağımlılıkla mücadele ettiğini söyledi.

Yeşilayın bağımlılıkla mücadele ederken toplumu bilgilendirmeye de devam ettiğini anlatan Güzey, Yeşilay Haftası boyunca okullarda eğitimler düzenlediklerini dile getirdi.

Topluluğun başkanı Selim Kılınçer de eğitim verilen okullarda Yeşilay Kulübü kurduklarını belirterek, Yeşilay gönüllülerinin her geçen gün arttığını kaydetti.

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