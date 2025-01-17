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İstanbul’da kaçak alkol operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Edirne’deki üretim tesisinde 2024’te 10 milyon sazan balığı yavrusu üretildi
Gelibolu’da öğrenciler sahipsiz hayvanlar için yuva yaptı
Biga Devlet Hastanesinde Doğuma Hazırlık Ebe Polikliniği açıldı
İçişleri Bakanlığı Kolluk Gözetim Komisyonunun ocak ayı toplantısı Sakarya’da yapıldı
Bursa’da kaybolan zihinsel engelli kişiyi arama çalışmaları devam ediyor
Bayrampaşa’da iş yerinde sahte içki üreten zanlı gözaltına alındı
Lexus, Avrupa pazarında yüzde 20 büyüdü
Bilecik’te ahşap evde çıkan yangın söndürüldü
Bilecik’te öğrenciler karnelerini aldı
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Edirne’den kısa kısa

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Edirne’den kısa kısa

EDİRNE (AA) – Trakya Üniversitesinde eğitim gören öğrencilere yönelik “Türkiye Bağımlılıklar ile Mücadele” Programı kapsamında eğitim verildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Trakya Üniversitesi, Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Edirne Yeşilay Şubesi işbirliğinde öğrencilerin bağımlılıklardan uzak kalmasını sağlamak amacıyla eğitim faaliyetleri gerçekleştirildi.

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü TBM Formatörü Emrah Ceylan tarafından verilen eğitimler kapsamında tütün, alkol, madde, teknoloji ve kumar bağımlılığı çalışmaları hakkında bilgiler verildi.

Güz dönemi boyunca süren eğitimlerde yaklaşık 10.000 öğrenciye ulaşıldı.

– Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası

Trakya Üniversitesi, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamında farkındalık etkinliği gerçekleştirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencileri, görme engelli bireyler ve yaşamsal zorluklarına dikkat çekmek için gözlerini siyah bantla kapatıp yemek yemeye çalıştı.

Masadaki yiyecekleri bulmakta ve tanımakta zorluk çeken öğrenciler, görme engelli bireylerin yaşadıklarını deneyimledi.

Eğitim

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