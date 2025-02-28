Edremit’te ilkokul öğrencileri tiyatro oyunu izledi haberi

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki ilkokul öğrencileri, Eti Çocuk Tiyatrosu'nun “Bir bilmecem var çocuklar” adlı oyununu izledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği tiyatro etkinliği, Şükrü Tunar Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

Hayvan ve doğa sevgisi, internetin potansiyeli, akran ve siber zorbalık, aile bağları, dostluk, barış, empati, kendine güvenme ve içindeki gücü keşfetme, birlikte hareket etmenin önemi gibi konuların işlendiği oyunda, öğrenciler eğlenceli vakit geçirdi.