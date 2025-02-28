Edremit’te Köprülü Hamdi Bey’in Kurtuluş Savaşı’ndaki mücadelesi okullarda anlatılacak haberi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü, Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Köprülü Hamdi Bey'in mücadelesini ve bağımsızlık uğruna verilen fedakarlıkları genç nesillere aktarmak amacıyla proje hazırlandı.

Proje kapsamında, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mesut Polat, Edremit Ticaret Odası (ETO) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, Kent Konseyi Başkanı Abdullah Soykan ve Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Mehmet Özkeleş'in katılımıyla işbirliği protokolü imzalandı.

Edremit Ticaret Odası, her liseye 35'er olmak üzere toplam 420 kitap bağışlayıp öğrencilerin Köprülü Hamdi Bey'in kahramanlıklarını öğrenmesine katkı sağladı.

Öğrencilerin, milli bilincinin canlı tutulması, vatan sevgisi ve bağımsızlık ruhunun güçlendirilmesi amaçlanan projeyle Hamdi Bey'in mücadelesi, genç nesillere ilham kaynağı olacak.