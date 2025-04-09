Elektrikli bisikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı haberi

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde elektrikli bisikletin yayaya çarptığı kazada iki kişi yaralandı.
Cumhuriyet Mahallesi Ada Caddesi'nde seyreden A.M. idaresindeki elektrikli bisiklet, yaya F.E.A'ya çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan sürücü ve yaya yaralandı.
İhbar üzerine kaza mahalline sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık görevlilerince Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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