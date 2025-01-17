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Emine Erdoğan’dan Moğolistan Cumhurbaşkanı ve eşinin ziyaretine ilişkin paylaşım:
FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı
Sakarya’da baba oğul “şampiyon kanaryalar” yetiştiriyor
İnegöllü mobilya üreticileri bu yıl ABD pazarına odaklanacak
MediaMarkt ve TEGV işbirliğiyle Hatay’daki çocuklara etkinlik düzenlendi
Kentsel atık suyu arıtmadan dereye döken tesise 3,3 milyonu aşkın ceza
Balıkesir’de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Edirne’de kurum müdürleri, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı
Eksun Gıda un depolama kapasitesini yükseltti
Gedik Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfının 30. yılı kutlandı
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Anasayfa » Yerel » Emine Erdoğan’dan Moğolistan Cumhurbaşkanı ve eşinin ziyaretine ilişkin paylaşım:

Emine Erdoğan’dan Moğolistan Cumhurbaşkanı ve eşinin ziyaretine ilişkin paylaşım:

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Emine Erdoğan’dan Moğolistan Cumhurbaşkanı ve eşinin ziyaretine ilişkin paylaşım:

İSTANBUL (AA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa ve eşi Bolortsetseg Luvsandorj'ın Türkiye'ye gerçekleştirdikleri resmi ziyarete ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Moğolistan Devlet Başkanı ve kıymetli eşinin nazik ziyaretleri, kültürlerimizin ortak köklerine duyduğumuz saygıyı ve dostluğumuzu pekiştirdi. Geçmişin mirasını bugüne taşıyan bu değerli adımların, geleceğe ilham olmaya devam edeceğine gönülden inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, paylaşımında Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa'nın eşi Bolortsetseg Luvsandorj ile bir araya geldiği anların olduğu videoya da yer verdi.

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