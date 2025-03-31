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En lezzetli peynir helvası için 35 yıldır çalışıyor haberi

- Tekirdağlı peynir helvası ustası Yunus Çakır, kentin tescilli lezzetini 35 yıldır "misafirlerim" dediği müşterilerinin beğenisine sunuyor - Yunus Çakır: - "Kaliteli sütten kaliteli peynir olur, bir de ustanın marifeti... Hepsi üst üste bindiği zaman mükemmel bir tat ortaya çıkar"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
En lezzetli peynir helvası için 35 yıldır çalışıyor haberi

FIRAT ÇAKIR – Tekirdağ'da yaşayan Yunus Çakır, kentin tescilli lezzeti peynir helvasını 35 yıldır “misafirlerim” dediği müşterileri için hazırlıyor.

Kentte peynir helvası imal eden amcasının yanında çırak olarak çalışmaya başlayan 62 yaşındaki Çakır, 35 yıldır sabah erken saatlerde mayaladığı sütü bir süre sonra un ve şekerle tatlandırarak peynir helvası yapıyor.

Amcasının vefatı sonrası 14 yıl önce işin başına geçen Çakır, müşterilerine 40 metrekare dükkanında peynir helvasının yapımını ve lezzetindeki ustalığı anlatıyor.

Çakır, AA muhabirine, peynir helvası yapımının ustalık gerektirdiğini söyledi.

Mükemmel bir tat ortaya çıkarmak için kalitenin önemine değinen Çakır, “Kaliteli sütten kaliteli peynir olur, bir de ustanın marifeti… Yıllarca edinilen bir tecrübe. Hepsi üst üste bindiği zaman mükemmel bir tat ortaya çıkar.” dedi.

Peynir helvası yapımındaki püf noktaları anlatan Çakır, şunları kaydetti:

“Yapım aşamasında sabah süt gelir. Sütü belirli bir ısıya getirip, mayasını yaparsın. Bunun mayalanma süresini kaçırmadan peynirini kırarsın. Süzgece alarak, peynirin tamamen suyunun çıkmasını beklersin. Ondan sonra olgunlaşma süresi var. Beklemek zorundasın. Bekledikten sonra peyniri kazana kırar, ısıtırsın. Kıvamına geldikten sonra ununu ve şekerini katarsın. Helva kıvamına getirene kadar karıştırırsın. Yapım sırasında bir saniye bile başından ayrılamamak gerekiyor.”

Çakır, peynir helvasının 5 yıl önce coğrafi işaret tescili almasıyla daha fazla üne sahip olduğunu ve bayram sofralarında da her zaman yerini aldığını dile getirdi.

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