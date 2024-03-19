Erenler İlçesinde Çocuklar Ramazan Şenlikleriyle Eğleniyor

Erenler Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ramazan ayı şenlikleri kapsamında çocuklar için iftar sonrası oyun grupları hazırlanıyor.
Aileleriyle oyun alanına gelen çocuklar, hep birlikte eğlenerek keyifli vakit geçiriyor.
Çocuklar ve aileleriyle bir araya gelen Erenler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı’nın Belediye Başkan adayı Rahmi Şengül, “En kıymetlilerimiz, evlatlarımız için çok çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah kendilerine yönelik çalışmalarımızın sayısını artıracağız. Her şey çocuklarımız, onların geleceği için.” ifadesini kullandı.
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