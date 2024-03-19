HaberX

Kategoriler

Kurumsal

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
Hakkımızda Çerez Politikası Gizlilik Politikası Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
HaberX
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel »

Erenler İlçesinde Çocuklar Ramazan Şenlikleriyle Eğleniyor

Sakarya'nın Erenler ilçesinde ramazan ayında çocuklara yönelik çeşitli oyun aktiviteleri yapılıyor.

Yayınlanma:
ABONE OL

Erenler Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ramazan ayı şenlikleri kapsamında çocuklar için iftar sonrası oyun grupları hazırlanıyor.

Aileleriyle oyun alanına gelen çocuklar, hep birlikte eğlenerek keyifli vakit geçiriyor.

Çocuklar ve aileleriyle bir araya gelen Erenler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı’nın Belediye Başkan adayı Rahmi Şengül, “En kıymetlilerimiz, evlatlarımız için çok çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah kendilerine yönelik çalışmalarımızın sayısını artıracağız. Her şey çocuklarımız, onların geleceği için.” ifadesini kullandı.

author avatar
Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
See Full Bio
Sakarya

İlgili Haberler

Van’da Sağanak ve Kar Etkisini Sürdürüyor

Kırklareli’nde Uyuşturucu Operasyonunda 13 Şüpheli Yakalandı

Gördesli Makbule Efe Şehadetinin 102. Yılında Sındırgı’daki Kabri Başında Anıldı

Çanakkale Savaşı’nda Şifa Dağıtan Hastane Binası Müze Olarak Düzenlendi

Zabıta Müdürlüğü Fırınları Denetliyor

Edirne’de Jandarma Ekiplerinin Bilgilendirme Çalışmaları Sürüyor

Kargodaki Çeklerin Çalınıp Dolandırıcılık Yapılmasına İlişkin 48 Şüpheli Yakalandı

Tekirdağ’da 230 Bin Makaron Ele Geçirildi

PKK/KCK’nın Sözde Sorumlularından Rojda Bilen Etkisiz Hale Getirildi

Kocaeli’de Sanayi Tüpünün Patlaması Sonucu 2 Kişi Öldü 6 Kişi Yaralandı

TCSG-32 Sahil Güvenlik Botu Vatandaşların Ziyaretine Açıldı

İnegöl’de Polisten Kaçarken Kaza Yapan Motosikletteki 2 Kişi Yaralandı