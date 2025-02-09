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Tarımın “Silikon Vadisi” olacak İTTM, proje başvurularıyla hayata geçiyor haberi
İstanbul’da 2024’te yaklaşık 5 bin kişi tedaviyle sigarayı bıraktı haberi
Sanatçı Peçe, ilk sergisi “Kusurlu Bağlantı”yla bugünün meselelerine odaklanıyor haberi
“Geleceğimize El Atalım” projesi 30 gencin akademik ve sosyal gelişimine katkı sağlayacak haberi
Edirne’de restore edilen tarihi konaklar turizme hizmet edecek haberi
Tedaviyle sigarayı bırakan aile, rahat nefes almanın keyfini yaşıyor haberi
GÜNCELLEME – Tuzla’da duvarlarında çatlaklar oluşan 4 katlı bina tahliye edildi haberi
Edirne’den kısa kısa haberi
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Esenler’de anahtarı kontakta bırakılan otomobili çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı haberi

İSTANBUL (AA) - Esenler'de anahtarı kontakta bırakılan otomobili çaldıkları iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 23 Ocak'ta Y.K'nin anahtarını kontakta bırakarak caddeye park ettiği ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Esenler’de anahtarı kontakta bırakılan otomobili çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı haberi

Esenler'de anahtarı kontakta bırakılan otomobili çaldıkları iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 23 Ocak'ta Y.K'nin anahtarını kontakta bırakarak caddeye park ettiği otomobilinin çalınması üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheliler S.K. (21) ve T.G'yi (20) gözaltına aldı.

Sorgulamada S.K'nin 12, T.G'nin 4 suç kaydının bulunduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 zanlı adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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