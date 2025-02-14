SON DAKİKA
Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Kamu Hizmetlerinde Yapay Zeka Kullanımı Stratejileri Toplantısı’nda konuştu: haberi
Prof. Dr. Naci Görür, “Bursa’nın Depremselliği ve Depreme Dirençli Osmangazi” programına katıldı: haberi
GÜNCELLEME – Beşiktaş’ta hafriyat kamyonunun çarptığı kadın öldü haberi
Kırklareli’nde otomobil ile çarpışan motosikletteki kurye yaralandı haberi
İpsala OSB’de altyapı çalışmaları tamamlandı haberi
Astronot Tuva Cihangir Atasever, Kocaeli’de gençlerle buluştu haberi
Esenyurt Belediyesinden hastalara evde sağlık ve ambulans hizmeti haberi
Üsküdar’da bir otomobilin aynaları ve sileceklerinin kırılması kamerada haberi
Üsküdar’da toprak kaymasına ilişkin hasar tespit çalışmaları sürüyor haberi
TürkTraktör, 2024 yılı finansal sonuçlarını paylaştı haberi
Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Kamu Hizmetlerinde Yapay Zeka Kullanımı Stratejileri Toplantısı’nda konuştu: haberi
Prof. Dr. Naci Görür, “Bursa’nın Depremselliği ve Depreme Dirençli Osmangazi” programına katıldı: haberi
GÜNCELLEME – Beşiktaş’ta hafriyat kamyonunun çarptığı kadın öldü haberi
Kırklareli’nde otomobil ile çarpışan motosikletteki kurye yaralandı haberi
İpsala OSB’de altyapı çalışmaları tamamlandı haberi
Astronot Tuva Cihangir Atasever, Kocaeli’de gençlerle buluştu haberi
Esenyurt Belediyesinden hastalara evde sağlık ve ambulans hizmeti haberi
Üsküdar’da bir otomobilin aynaları ve sileceklerinin kırılması kamerada haberi
Üsküdar’da toprak kaymasına ilişkin hasar tespit çalışmaları sürüyor haberi
TürkTraktör, 2024 yılı finansal sonuçlarını paylaştı haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Esenyurt Belediyesinden hastalara evde sağlık ve ambulans hizmeti haberi

Esenyurt Belediyesinden hastalara evde sağlık ve ambulans hizmeti haberi

İSTANBUL (AA) - Esenyurt Belediyesi, yatağa bağımlı, yaşlı ve durumu hastaneye gitmeye elverişli olmayan hastalara, evde sağlık ve ambulans hizmeti sunuyor. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, evde sağlık ve ambulans hizmeti veriliyor, ilçede yaşayan yat...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Esenyurt Belediyesinden hastalara evde sağlık ve ambulans hizmeti haberi

Esenyurt Belediyesi, yatağa bağımlı, yaşlı ve durumu hastaneye gitmeye elverişli olmayan hastalara, evde sağlık ve ambulans hizmeti sunuyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, evde sağlık ve ambulans hizmeti veriliyor, ilçede yaşayan yatağa bağımlı, yaşlı ve durumu hastaneye gitmeye elverişli olmayan hastalara destek sağlanıyor. Destek talebinde bulunan vatandaşlar, soğuk kış günlerinde yalnız bırakılmıyor.

Hastalara aynı gün içerisinde dönüş yapan Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, sağlık teknikerleri aracılığıyla hastalara evde serum, iğne, pansuman gibi sağlık hizmetlerini ücretsiz sunuyor.

Ambulans ekipleri ise yatağa bağımlı vatandaşların hastanelere ulaşımını sağlayarak işlemleri tamamlanan hastaları yeniden evlerine bırakıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen hasta yakını Kader Demirar, babasını hastaneye götürürken çok zorlandığını belirterek “Bu hizmeti duydum. Aradım, hemen geldiler, çok ilgilendiler. Çok memnun kaldık. Esenyurt Belediyesine teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.

Begüm Can Kerimova da ambulans hizmetinden çok memnun olduğunu, saatinde hastaneye ulaşmalarını sağladıklarını, sonrasında da eve bırakıldıklarını belirterek Esenyurt Belediyesine teşekkür etti.

Haftanın 7 günü ücretsiz sunulan bu hizmetten faydalanmak isteyenler, belediyenin 444 0 411 numaralı çağrı merkezi üzerinden Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlanarak başvuru yapabiliyor.

Hasta
Sağlık

İlgili Haberler

Bakan Kacır, Kocaeli’de 4. Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Zirvesi’nde konuştu: haberi
Yerel
14 Şubat 2025, 14:30

Bakan Kacır, Kocaeli’de 4. Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Zirvesi’nde konuştu: haberi

Bilecik Valisi Aygöl, Şeyh Edebali Havzası’ndaki çalışmaları inceledi haberi
Yerel
14 Şubat 2025, 14:30

Bilecik Valisi Aygöl, Şeyh Edebali Havzası’ndaki çalışmaları inceledi haberi

İstanbul’daki çiçekçilerde Sevgililer Günü yoğunluğu yaşanıyor haberi
Yerel
14 Şubat 2025, 14:14

İstanbul’daki çiçekçilerde Sevgililer Günü yoğunluğu yaşanıyor haberi

ASSET Global Lojistik’ten, Kardeş Aile Projesi’ne destek haberi
Yerel
14 Şubat 2025, 13:54

ASSET Global Lojistik’ten, Kardeş Aile Projesi’ne destek haberi

Limak Filarmoni Orkestrası, İstanbul ve Ankara’da konser verecek haberi
Yerel
14 Şubat 2025, 13:44

Limak Filarmoni Orkestrası, İstanbul ve Ankara’da konser verecek haberi

AXA Türkiye, yeşil sigortacılık ilkesiyle Ege’de büyüyecek haberi
Yerel
14 Şubat 2025, 13:41

AXA Türkiye, yeşil sigortacılık ilkesiyle Ege’de büyüyecek haberi

Beşiktaş’ta hafriyat kamyonunun çarptığı kadın öldü haberi Beşiktaş’ta hafriyat kamyonunun çarptığı kadın öldü haberi İstanbul’da 407 çift nikah için Sevgililer Günü’nü seçti haberi İstanbul’da 407 çift nikah için Sevgililer Günü’nü seçti haberi