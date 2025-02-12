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Esenyurt’ta bir kişi karısını boğarak öldürdü haberi

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta, tartışma sırasında eşini boğarak öldüren şüpheli gözaltına alındı.Akçaburgaz'da bir evde ikamet eden Sercan G. ile Sibel G. çifti henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sercan G. eşin...