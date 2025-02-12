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Esenyurt’ta bir kişi karısını boğarak öldürdü haberi
Lüleburgaz’da silahlı saldırı anı güvenlik kamerasınca görüntülendi haberi
Türkiye şampiyonu genç yüzücüler yeni madalyalar için kulaç atıyor haberi
Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Karaküçük’ten TEFOD’a ziyaret haberi
Aksa Doğalgaz’dan tasarruf için 9 öneri haberi
AJet’ten yurt içi uçuşlarda indirimli bilet kampanyası haberi
Kağıthane’de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı haberi
Genç boksörler büyükler kategorisinde de zirveyi hedefliyor haberi
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Esenyurt’ta bir kişi karısını boğarak öldürdü haberi

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta, tartışma sırasında eşini boğarak öldüren şüpheli gözaltına alındı.Akçaburgaz'da bir evde ikamet eden Sercan G. ile Sibel G. çifti henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sercan G. eşin...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Esenyurt’ta bir kişi karısını boğarak öldürdü haberi

Esenyurt'ta, tartışma sırasında eşini boğarak öldüren şüpheli gözaltına alındı.

Akçaburgaz'da bir evde ikamet eden Sercan G. ile Sibel G. çifti henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sercan G. eşini boğarak öldürdü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Gözaltına alınan şüphelinin, emniyetteki ifadesinde eşini boğarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

Kadının cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay sırasında evde bulunan 3 çocuk, polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü.

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