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KLÜ Rektörü Şengörür’e ziyaret haberi
Balıkesir’de turizm güvenliği için çalışmalar başlatıldı haberi
Esenyut’ta “asayiş ve dar alan uygulaması” yapıldı haberi
Edirne ve Tekirdağ’da sis etkili oldu haberi
Tuzla’da servis minibüsü şarampole devrildi, 16 kişi yaralandı haberi
Tekirdağ’da 25 ton sahte deterjan ele geçirildi haberi
Balıkesir’de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü haberi
Kocaeli’de kontrolden çıkan tırın kamyonet ve otomobile çarptığı kazada 4 kişi yaralandı haberi
Edirne’de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı haberi
Çanakkale’de 104 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı haberi
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Esenyut’ta “asayiş ve dar alan uygulaması” yapıldı haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Esenyut’ta “asayiş ve dar alan uygulaması” yapıldı haberi

İSTANBUL (AA) – İstanbul Esenyurt'ta, polis ekiplerince “asayiş ve dar alan uygulaması” gerçekleştirildi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün akşam Yeşilkent Mahallesi ve çevresinde uyuşturucu tacirleri ve arananlara yönelik eş zamanlı ev aramaları yapıldı.

Aramalarda, yaklaşık 200 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Uygulamada, evleri ve üzerlerinde uyuşturucu ele geçirilen 7 kişi ile hırsızlıktan aranan 1 şüpheli yakalandı.

Sabit yol uygulamalarında ise 1173 kişi sorgulandı, 5 sürücünün araçları trafikten men edildi.

Sürücülere ayrıca 60 bin 470 lira idari para cezası kesildi.

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