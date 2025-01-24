Esenyut’ta “asayiş ve dar alan uygulaması” yapıldı haberi

İSTANBUL (AA) – İstanbul Esenyurt'ta, polis ekiplerince “asayiş ve dar alan uygulaması” gerçekleştirildi.
Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün akşam Yeşilkent Mahallesi ve çevresinde uyuşturucu tacirleri ve arananlara yönelik eş zamanlı ev aramaları yapıldı.
Aramalarda, yaklaşık 200 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Uygulamada, evleri ve üzerlerinde uyuşturucu ele geçirilen 7 kişi ile hırsızlıktan aranan 1 şüpheli yakalandı.
Sabit yol uygulamalarında ise 1173 kişi sorgulandı, 5 sürücünün araçları trafikten men edildi.
Sürücülere ayrıca 60 bin 470 lira idari para cezası kesildi.
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