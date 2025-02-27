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Trakya Üniversitesinde karma sanat sergisi açıldı haberi
Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan kabri başında anılıyor haberi
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“Çanakkale’nin Deprem Tehlikesi ve Depreme Dirençli Okullar Çalıştayı” yapıldı haberi
Ödüllü keman virtüözü Giuseppe Gibboni, İstanbul’da müzikseverlerle buluştu haberi
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Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan kabri başında anılıyor haberi

İSTANBUL (AA) - Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan, vefatının 14. yılında kabri başında anılıyor.Erbakan'ın vefatının 14. yılı dolayısıyla Zeytinburnu Merkezefendi Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret edenler, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.Saad...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan kabri başında anılıyor haberi

Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan, vefatının 14. yılında kabri başında anılıyor.

Erbakan'ın vefatının 14. yılı dolayısıyla Zeytinburnu Merkezefendi Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret edenler, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Saadet Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, burada yaptığı açıklamada, Milli Görüş Hareketi'nin kurucusu merhum Erbakan'ın Türkiye'de müstesna bir yeri olduğunu söyledi.

Erbakan'ın kabrini Türkiye'nin dört bir yanından insanların ziyaret ettiğini ifade eden Ün, “Hayatımızda çok müstesna bir yeri var. Karakterimizin şekillenmesinde, bilincimizin inşasında onun kurduğu hareketin çok büyük bir katkısı var. Ona olan minnetimizi ifade etmek için her 27 Şubat'ta kabrini ziyaret etmeye geliyorum.” diye konuştu.

Erbakan'ın kabrini her yıl ziyaret ettiğini belirten İbrahim Kalaycı da Erbakan'ın Türkiye için büyük bedeller ödediğini ve bu nedenle dua etmeye geldiğini dile getirerek, şunları ifade etti:

“Bu ülkede çok cefalar çekmiş birisini gösterirsen Erbakan'ı gösterirsin. Hayatı hep birileriyle uğraşmakla geçmiş. Biz onu çok seviyoruz. Bu yolu açmada en büyük lider Erbakan, ben bunu hep söylüyorum. Her sene düzenli gelirim. Benim iş yerim Beyazıt'ta hafta içi de gelirim. Onun çektiği çileler ve cefalarla bu yollar açıldı. Rabbim onu nur içinde, huzur içinde yatırsın.”

Kırklareli'nden Erbakan'ın kabrini ziyarete gelen Erkan Ayer ise İstanbul'a her geldiğinde mutlaka Erbakan'ın kabrini ziyaret ettiğini söyledi.

Erbakan'ın 28 Şubat'ın en büyük mağdurlarından olduğunu vurgulayan Ayer, “O bu ülkede yapılmaz denilenleri yaptı. Maaşlara yüzde 50 zam yaptı. Herkes onu hayırla yad ediyor.” dedi.

Kabri
Ziyaret

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