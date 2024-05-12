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Eskişehir’de Seyir Halinde Olan Otomobilde Yangın Çıktı

Eskişehir-Ankara karayolunun 11. kilometresinde, Yusuf E. yönetimindeki 26 AFZ 196 plakalı bir araçta aniden yangın çıktı.

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Eskişehir’de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yusuf E. idaresindeki 26 AFZ 196 plakalı otomobil, Eskişehir-Ankara kara yolunun 11’inci kilometresinde henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Durumu fark eden sürücü, otomobili durdurup 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, araçtaki yangını söndürdü.
Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Eskişehir

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