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Ülkü Ocakları Genel Başkanı Yıldırım, Edirne’de teşkilat mensuplarıyla buluştu haberi
Tekirdağlı girişimci yapay zekayı kullanarak bilgisayar oyunları hazırlıyor haberi
Motosiklet tutkunları Gelibolu Yarımadası’nda şehitlere saygı için buluştu haberi
Edirne’de sahipli hayvanlara yönelik aşılama ve çip uygulamaları sürüyor haberi
Tekirdağ Valisi Soytürk, sağlık personeliyle iftar yaptı haberi
Kırklareli Valisi Turan şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu haberi
Bursa Ticaret Borsası’nın sahur programına kent protokolü katıldı haberi
Kırklareli’nde tatlı ve şekerleme satan iş yerleri denetlendi haberi
MHP Edirne İl Başkanlığı iftar programı düzenledi haberi
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Eyüp Sultan Önder İmam Hatipliler Derneğinden çocuklara ramazan etkinliği haberi

İSTANBUL (AA) - Eyüp Sultan Önder İmam Hatipliler Derneği (ESÖNDER), Zal Mahmut Paşa Külliyesi'nde "Küçük Yüreklerle Ramazan Neşesi" etkinliği düzenledi.Dernekten yapılan açıklamaya göre, çocukların "Nerede eski Ramazanlar?" dediğinde hatırlarına ilk ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Eyüp Sultan Önder İmam Hatipliler Derneğinden çocuklara ramazan etkinliği haberi

Eyüp Sultan Önder İmam Hatipliler Derneği (ESÖNDER), Zal Mahmut Paşa Külliyesi'nde “Küçük Yüreklerle Ramazan Neşesi” etkinliği düzenledi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, çocukların “Nerede eski Ramazanlar?” dediğinde hatırlarına ilk gelecek anılardan biri olması için teravih namazı sonrasında etkinlik yapıldı.

Eyüpsultan'daki külliyede düzenlenen etkinliklere katılan yüzlerce çocuk gönüllerince eğlendi.

Hacivat ve Karagöz gösterisi, ramazan şerbeti, macun ve sürpriz ikramların yer aldığı etkinlikte çocuklar, mas güreşi, halka geçirme ve halat çekme gibi eğlenceli oyunlarla keyifli vakit geçirdi.

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