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GÜNCELLEME – Kocaeli’de akü hırsızlığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı haberi
Sakarya’da “Serdivan Kent Müzesi” tanıtıldı haberi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş İstanbul’da hutbe irat etti: haberi
Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın gözaltına alındı haberi
STM, askeri deniz platformları ve İHA’larıyla NAVDEX Fuarı’na katılacak haberi
Kırkpınar için 4 yıllık stratejik yol haritası hazırlandı haberi
Kocaeli’de sürücüsü direksiyon başında fenalaşan otobüsü durduran yolcu Macak, yaşadıklarını anlattı: haberi
Edirne’den kısa kısa haberi
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Eyüpsultan’da otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı haberi

İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Topçular Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda ilerleyen 34 SA 8617 plakalı otomobil, 34 MPV 853 plakalı motosiklete çarptı.Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrilirken, üz...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Eyüpsultan’da otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı haberi

Eyüpsultan'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Topçular Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda ilerleyen 34 SA 8617 plakalı otomobil, 34 MPV 853 plakalı motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrilirken, üzerindeki 2 kişi savrularak yaralandı.

Yaralılar, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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