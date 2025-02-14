Eyüpsultan’da otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı haberi

Eyüpsultan'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Topçular Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda ilerleyen 34 SA 8617 plakalı otomobil, 34 MPV 853 plakalı motosiklete çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrilirken, üzerindeki 2 kişi savrularak yaralandı.
Yaralılar, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
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