Fatih Sultan Mehmet döneminde yaptırılan medrese “Genç Ofis ve müze” olarak hizmet verecek haberi

Edirne'de Mimar Sinan Eserleri Müzesi ve Genç Ofis olarak hizmet verecek Fatih Sultan Mehmet tarafından 15. yüzyılda yaptırılan Peykler Medresesi'nde düzenleme çalışmaları sürüyor.

Selimiye, Üç Şerefeli ve Eski Camilerin dizilişi ve eserlerin kıymeti nedeniyle “altın üçgen” olarak anılan bölgenin önemli eserlerinden Peykler Medresesi'nde ihya çalışmaları devam ediyor.

Edirne Valisi Yunus Sezer çalışmaları yerinde inceleyerek, Edirne İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci ve Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç'tan bilgi aldı.

Çalışmaların tamamlanması sonrası medrese Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Kitap Kafe ve Gençlik Merkezi konseptinin yer aldığı Genç Ofis olarak hizmet verecek, ayrıca medresenin bir bölümünde de Mimar Sinan Müzesi oluşturulacak.

Peykler Medresesi ve Üç Şerefeli Cami arasında kalan metruk alanlar da proje kapsamında düzenlenecek.