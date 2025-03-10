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Edirne’de forklift kazasıyla ilgili 1 şüpheli tutuklandı haberi
Fatih Sultan Mehmet döneminde yaptırılan medrese “Genç Ofis ve müze” olarak hizmet verecek haberi
Tekirdağ’da drift atan iki araç sürücüsüne toplam 130 bin 138 lira ceza kesildi haberi
TAV’ın dört havalimanına hizmet kalitesi ödülü haberi
Ramazanda sağlıklı beslenme için kuru yemiş tüketilmesi tavsiyesi haberi
Tekirdağ’da işçi servisi ile tırın çarpıştığı kazada 7 kişi hafif yaralandı haberi
Balıkesir’de çukura düşen köpek yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı haberi
Bursa’da iki mahallenin gençleri tarafından düzenlenen iftara yaklaşık 2 bin kişi katıldı haberi
GÜNCELLEME – Çanakkale’de tüfekle çıktığı balkondan sokaktaki kişiyi vuran zanlı, polis tarafından etkisiz hale getirildi haberi
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Fatih Sultan Mehmet döneminde yaptırılan medrese “Genç Ofis ve müze” olarak hizmet verecek haberi

EDİRNE (AA) - Edirne'de Mimar Sinan Eserleri Müzesi ve Genç Ofis olarak hizmet verecek Fatih Sultan Mehmet tarafından 15. yüzyılda yaptırılan Peykler Medresesi'nde düzenleme çalışmaları sürüyor.Selimiye, Üç Şerefeli ve Eski Camilerin dizilişi ve e...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Fatih Sultan Mehmet döneminde yaptırılan medrese “Genç Ofis ve müze” olarak hizmet verecek haberi

Edirne'de Mimar Sinan Eserleri Müzesi ve Genç Ofis olarak hizmet verecek Fatih Sultan Mehmet tarafından 15. yüzyılda yaptırılan Peykler Medresesi'nde düzenleme çalışmaları sürüyor.

Selimiye, Üç Şerefeli ve Eski Camilerin dizilişi ve eserlerin kıymeti nedeniyle “altın üçgen” olarak anılan bölgenin önemli eserlerinden Peykler Medresesi'nde ihya çalışmaları devam ediyor.

Edirne Valisi Yunus Sezer çalışmaları yerinde inceleyerek, Edirne İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci ve Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç'tan bilgi aldı.

Çalışmaların tamamlanması sonrası medrese Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Kitap Kafe ve Gençlik Merkezi konseptinin yer aldığı Genç Ofis olarak hizmet verecek, ayrıca medresenin bir bölümünde de Mimar Sinan Müzesi oluşturulacak.

Peykler Medresesi ve Üç Şerefeli Cami arasında kalan metruk alanlar da proje kapsamında düzenlenecek.

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