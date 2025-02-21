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Bursa’daki kar yağışı trafik kazalarına neden oldu haberi
Tekirdağ’da kadın kursiyerlere sağlık eğitimi verildi haberi
Tekirdağ’da Kentsel Dönüşüm Uzlaşma Ofisi açıldı haberi
DeFacto’nun emisyon azaltım hedefleri, Bilim Temelli Hedefler Girişimi tarafından onaylandı haberi
İzmir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı haberi
Erken tedavi edilmeyen zona hastalığı görme kaybına sebep olabiliyor haberi
Edirne’de soğuk hava etkili oluyor haberi
Dijitalleşmeyle beraber kelime hazinesinin azalması, gençlerin düşünme yetilerini olumsuz etkiliyor haberi
Balıkesir’de seyir halindeki yolcu otobüsü yandı haberi
Kağıthane’de kar nedeniyle yokuşta kayan otomobil park halindeki araca çarptı haberi
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Anasayfa » Yerel » Financell’in “Kendi İşim Cihaz Kredisi” yenilendi haberi

Financell’in “Kendi İşim Cihaz Kredisi” yenilendi haberi

- Financell Genel Müdürü Zeynel Korhan Bilek: - "Turkcell mağazalarına gelen müşteriler, satış danışmanına telefon veya kimlik numaralarını verdikleri anda, kendilerine iletilen SMS onayı ile kredi başvurularını gerçekleştirebiliyor"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Financell’in “Kendi İşim Cihaz Kredisi” yenilendi haberi

Turkcell'in finansman alanındaki iştiraki Financell, bireysel hat sahibi şahıs şirketlerine, Turkcell mağazalarından yapacakları akıllı telefon alımlarında 36 aya varan vadelerle finansman sağlayan “Kendi İşim Cihaz Kredisi”ni yeniledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yenilenen “Kendi İşim Cihaz Kredisi” sayesinde yalnızca kurumsal hat sahipleri değil, bireysel hat kullanıcısı olan şahıs şirketi sahipleri de kurumsal kredi avantajlarından yararlanabiliyor.

Bu model, esnaf, zanaatkar ve küçük işletme sahiplerinin yanı sıra, avukat, doktor, çiftçi ve eczacı gibi meslek gruplarına da akıllı telefon alımlarında ihtiyaçlarına uygun ödeme planları oluşturma fırsatı sunuyor.

Financell'in “Kendi İşim Cihaz Kredisi”nden faydalanmak isteyen şahıs şirketi sahipleri, Turkcell mağazalarına yalnızca kimlik belgeleriyle başvurarak işlem yapabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Financell Genel Müdürü Zeynel Korhan Bilek, Financell olarak, şahıs şirketlerinin, KOBİ'ler ve girişimcilerin ihtiyaçlarını yakından takip ettiklerini belirtti.

Bilek, “Kendi İşim Cihaz Kredisi” modelinin, bireysel hat kullanıcısı olan şahıs şirketi sahibi müşterilerine kurumsal kredi kullanma imkanı tanıdığını vurgulayarak, “Bu yenilikçi çözümle, uzun vadeli finansman avantajı sağlayarak işletmelerin ihtiyaç duydukları cihazlara bireysel kredi sürecindeki kadar zahmetsiz, hızlı ve kendilerine uygun ödeme planlarıyla ulaşmalarını mümkün. Ülkemizdeki işletmelerin büyüme hedeflerini desteklemek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

Bilek, müşteri deneyimini pürüzsüz hale getirmek için sundukları dijital süreçlere de dikkati çekerek, şunları kaydetti:

“Turkcell mağazalarına gelen müşteriler, satış danışmanına telefon veya kimlik numaralarını verdikleri anda, kendilerine iletilen SMS onayı ile kredi başvurularını gerçekleştirebiliyor. Saniyeler içinde müşterinin limitine uygun cihazlar, satıcının ekranında görüntüleniyor ve 4 adımda sözleşme ve ödeme planı çıkmış oluyor. Böylece müşterilerimiz, yeni cihaz alımlarını hızlıca tamamlayabiliyor.”

Cihaz
Kredi
Müşteri
Şahıs

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