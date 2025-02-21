Financell’in “Kendi İşim Cihaz Kredisi” yenilendi haberi

Turkcell'in finansman alanındaki iştiraki Financell, bireysel hat sahibi şahıs şirketlerine, Turkcell mağazalarından yapacakları akıllı telefon alımlarında 36 aya varan vadelerle finansman sağlayan “Kendi İşim Cihaz Kredisi”ni yeniledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yenilenen “Kendi İşim Cihaz Kredisi” sayesinde yalnızca kurumsal hat sahipleri değil, bireysel hat kullanıcısı olan şahıs şirketi sahipleri de kurumsal kredi avantajlarından yararlanabiliyor.

Bu model, esnaf, zanaatkar ve küçük işletme sahiplerinin yanı sıra, avukat, doktor, çiftçi ve eczacı gibi meslek gruplarına da akıllı telefon alımlarında ihtiyaçlarına uygun ödeme planları oluşturma fırsatı sunuyor.

Financell'in “Kendi İşim Cihaz Kredisi”nden faydalanmak isteyen şahıs şirketi sahipleri, Turkcell mağazalarına yalnızca kimlik belgeleriyle başvurarak işlem yapabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Financell Genel Müdürü Zeynel Korhan Bilek, Financell olarak, şahıs şirketlerinin, KOBİ'ler ve girişimcilerin ihtiyaçlarını yakından takip ettiklerini belirtti.

Bilek, “Kendi İşim Cihaz Kredisi” modelinin, bireysel hat kullanıcısı olan şahıs şirketi sahibi müşterilerine kurumsal kredi kullanma imkanı tanıdığını vurgulayarak, “Bu yenilikçi çözümle, uzun vadeli finansman avantajı sağlayarak işletmelerin ihtiyaç duydukları cihazlara bireysel kredi sürecindeki kadar zahmetsiz, hızlı ve kendilerine uygun ödeme planlarıyla ulaşmalarını mümkün. Ülkemizdeki işletmelerin büyüme hedeflerini desteklemek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

Bilek, müşteri deneyimini pürüzsüz hale getirmek için sundukları dijital süreçlere de dikkati çekerek, şunları kaydetti:

“Turkcell mağazalarına gelen müşteriler, satış danışmanına telefon veya kimlik numaralarını verdikleri anda, kendilerine iletilen SMS onayı ile kredi başvurularını gerçekleştirebiliyor. Saniyeler içinde müşterinin limitine uygun cihazlar, satıcının ekranında görüntüleniyor ve 4 adımda sözleşme ve ödeme planı çıkmış oluyor. Böylece müşterilerimiz, yeni cihaz alımlarını hızlıca tamamlayabiliyor.”