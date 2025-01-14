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Çanakkale’de yangından etkilenen bölge sakinlerine zeytin fidanı dağıtıldı
Tekirdağ’dan kısa kısa
AB projesi kapsamında Edirne’de basketbol kampı düzenlenecek
Meslek liseliler ahşap atıklardan ürettikleri oyuncaklarla anaokulu çocuklarını sevindiriyor
Alfa Romeo bu yıl Türkiye’de 2 bin adedi aşkın araba satışı öngörüyor
İstanbul Kapalı Dikey Tarım Uygulama Merkezi’nde 2 yılda 6 tonu aşkın eser üretildi
Akbank’tan KOBİ’lere “KOBİM Kazansın” paket tahlili
Kış turizminin beğenilen merkezlerinden Uludağ, yarıyıl tatilini dolu geçirecek
Kırklareli’nde 4 kişinin yaralandığı silahlı atakla ilgili 13 zanlı yakalandı
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Anasayfa » Yerel » FLO, çizme koleksiyonunu tanıttı

FLO, çizme koleksiyonunu tanıttı

Yayınlanma:
Haber Merkezi Editör
FLO, çizme koleksiyonunu tanıttı

İSTANBUL (AA) – FLO, kış koleksiyonu kapsamında yeni çizme modellerini müşterilerinin beğenisine sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, FLO'nun kış koleksiyonu, soğuk havalarda stil ve konfor arayan kadınlar ve çocuklar için tasarlandı.

Koleksiyonda yer alan çizmelerde, topuklu modellerden günlük kullanıma uygun tarzda tasarımlara kadar geniş seçenekler sunuluyor.

Kadınlarda, bej, taba ve siyah gibi kış mevsiminin öne çıkan renklerine sahip modeller, konforlu yapıları ve zarif tasarımlarıyla öne çıkıyor. Diz altı ve üstü tasarımlar, kalın taban ve toka detaylarıyla müşterilere sunuluyor. Topuklu modeller, klasik kıyafetlerle uyum sağlarken, topuksuz çizmeler ise sokak stiline hitap ediyor.

Günlük kullanımdan ofis kombinlerine, hafta sonu etkinliklerinden özel davetlere kadar pek çok alanda tercih edilebilecek FLO'nun çizme koleksiyonu, kot pantolon, ceket, gömlek, etek ve elbise gibi kıyafetlerle uyum sağlıyor.

Çocuklar için tasarlanan modeller ise kürk ve desen detaylarıyla dikkati çekiyor. Miniklerin enerjisine uygun eğlenceli tasarımlar, ebeveynlerin beğenisine sunuluyor.

Modeller

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