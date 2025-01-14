FLO, çizme koleksiyonunu tanıttı

İSTANBUL (AA) – FLO, kış koleksiyonu kapsamında yeni çizme modellerini müşterilerinin beğenisine sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, FLO'nun kış koleksiyonu, soğuk havalarda stil ve konfor arayan kadınlar ve çocuklar için tasarlandı.

Koleksiyonda yer alan çizmelerde, topuklu modellerden günlük kullanıma uygun tarzda tasarımlara kadar geniş seçenekler sunuluyor.

Kadınlarda, bej, taba ve siyah gibi kış mevsiminin öne çıkan renklerine sahip modeller, konforlu yapıları ve zarif tasarımlarıyla öne çıkıyor. Diz altı ve üstü tasarımlar, kalın taban ve toka detaylarıyla müşterilere sunuluyor. Topuklu modeller, klasik kıyafetlerle uyum sağlarken, topuksuz çizmeler ise sokak stiline hitap ediyor.

Günlük kullanımdan ofis kombinlerine, hafta sonu etkinliklerinden özel davetlere kadar pek çok alanda tercih edilebilecek FLO'nun çizme koleksiyonu, kot pantolon, ceket, gömlek, etek ve elbise gibi kıyafetlerle uyum sağlıyor.

Çocuklar için tasarlanan modeller ise kürk ve desen detaylarıyla dikkati çekiyor. Miniklerin enerjisine uygun eğlenceli tasarımlar, ebeveynlerin beğenisine sunuluyor.