Gazeteci Uğur Mumcu, Ayvalık’ta anıldı haberi

BALIKESİR (AA) – Ankara'da 24 Ocak 1993'te otomobiline yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu yaşamını yitiren gazeteci yazar Uğur Mumcu, ölümünün 32. yılında Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki evinin önünde anıldı.

Mumcu'nun evinin bulunduğu Armutçuk son durak mevkisi Tapu Kadastro Evleri'nin bahçesindeki törene Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, CHP Ayvalık İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı, Kent Konseyi Başkanı Halil Coşkun, Atatürkçü Düşünce Derneği Ayvalık Şube Başkanı Ahmet Üzgeç ve belediye meclis üyelerinin yanı sıra siyasi parti temsilcileri, STK'lar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören, Mumcu'nun evinin önüne karanfil bırakılmasıyla sona erdi.