“Gelenekten Geleceğe Kadın Sanatçılar” sergisi sanatseverlerle buluştu haberi

Hat, tezhip, minyatür ve çini eserlerinden oluşan “Gelenekten Geleceğe Kadın Sanatçılar” sergisi, Çamlıca'daki Yıldız Holding Sergi Salonu'nda açıldı.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO'su Mehmet Tütüncü, açılışta yaptığı konuşmada, “Mutlu et, mutlu ol” anlayışla hareket ettiklerini belirterek, sanatı toplumla buluşturmanın en önemli amaçlarından birisi olduğunu söyledi.

Geleneksel ve çağdaş sanatın önemli eserlerinden oluşan “Yıldız Holding Sanat Koleksiyonu”nun her geçen gün büyüdüğünü dile getiren Tütüncü, “Koleksiyonumuzda yer alan eserleri hem Anadolu'nun farklı şehirlerinde hem de Çamlıca'daki kampüsümüzde sergiliyoruz. Böylece ülkemize sağladığımız ekonomik katkıların yanı sıra kültürel mirasımıza da sahip çıkmaya özen gösteriyoruz. Gelenekten Geleceğe Kadın Sanatçılar sergisini de bunun bir devamı olarak görüyoruz. Sergimizde hattat Esra Göncüoğlu, çini sanatçısı Gülmisal Gölebatmaz Eslek, müzehhibe Tuba Asiltürk İlhan ve minyatür sanatçısı Zehra Akdeniz'in geleneksel sanatlara özgün yorumlarını katarak hazırladıkları 40'ı aşkın eser yer alıyor.” dedi.

Tütüncü, ramazan ayına özel hazırlanan iki ayrı sergiyi de sanatseverlerle buluşturduklarını belirterek şunları ifade etti:

“Kültürümüze ait ögeleri, el yapımı kalemlere taşıyan Kadim Köklerin İzinde sergisi ve 10 ciltlik İstanbul Mushafı eserini sanatseverlerin beğenisine sunuyoruz. Kadim Köklerin İzinde sergisinde, kültürümüze ait ögeleri kaleme işleyen tasarımcı Emre Toğlukdemir koleksiyonuna ait 36 adet el yapımı kalem, 6 farklı temada sunuluyor. Kıymetli hattatların göz nuruyla, 8 yıla yayılan bir dönemde titiz bir çalışmayla on cilt halinde hazırlanan İstanbul Mushafı eseri de Çamlıca kampüsümüzde ziyaretçilerini bekliyor.”

– “Eserlerimiz, emek, aşk, sabır ve özveriyle hazırlandı”

Yıldız Holding Sanat Danışmanı ve küratör Esra Göncüoğlu ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, serginin klasik sanat anlayışından hareket edilerek ortaya konulan özgün eserlerden oluştuğunu dile getirdi.

Sergide, sanatkarların titiz ve yoğun çalışmalar sonucu hazırladıkları eserlerin yer aldığını belirten Göncüoğlu, “Eserlerimiz, emek, aşk, sabır ve özveriyle hazırlandı. Bizimle eserlerini paylaşan ve destek olan herkese çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Göncüoğlu, İslam sanatının “Allah'ın cemal sıfatının tecellisinin bir yansıması olarak görüldüğüne” işaret ederek şu bilgileri verdi:

“Müslüman sanatkar, benlik duygusuna kapılmadan Allah'ın yardımıyla sanatını bir teslimiyet içinde icra etme gayretindedir. Onların Cenabıhak'kın kendilerine verdiği yetenekle yaptıkları sanat eserleri, ilahi güzelliğin azameti karşısında bir tevazu ifadesidir. Ortaya konulan bu ürünler hem sanatçıyı hem de muhatabını kendine çeker ve tüm ihtişamıyla hayran bırakır. Bu anlamda sanat, Allah'a ulaşmanın bir yoludur. Bizler de ecdadımızdan miras kalan bu geleneğin bir parçası olduğumuz için çok mutluyuz.”

Sergiler, 6 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.