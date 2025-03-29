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Gelibolu’da firari hükümlü yakalandı haberi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde hakkında 9 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı.Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanması yönelik çalışma başlattı. Polis, çalışma sonucu 9 yıl 6 ay ke...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Gelibolu’da firari hükümlü yakalandı haberi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde hakkında 9 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı.

Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanması yönelik çalışma başlattı.

Polis, çalışma sonucu 9 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan A.İ'yı yakaladı.

Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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