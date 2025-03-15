SON DAKİKA
KAMADER’den amatör balıkçılara iç sularda av yasağı uyarısı haberi
Sakarya’da doku ve organ fotoğraflarından oluşan sergi açıldı haberi
Edirne’de otomobilin iş yerine girme anı güvenlik kamerasında haberi
Çanakkale’de “Şehitlere Saygı Mitingi” düzenledi haberi
Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi, İstanbul’un ve Ayasofya’nın tarihine ışık tutuyor haberi
Türkiye şampiyonu 11 yaşındaki yelkenci Rüzgar Uzel’in hedefi milli takım haberi
Çanakkale’deki kavgaya karışan 8 zanlı adli kontrol şartıyla serbest kaldı haberi
Gelibolu’dan Türk bayrağı, toprak ve deniz suyu Bilecik’e getirildi haberi
Kırklareli’nde metruk evde çıkan yangın söndürüldü haberi
Bursa’da çocukların “tekne orucu” için hazırlanan iftariyelik poğaça geleneği sürdürülüyor haberi
KAMADER’den amatör balıkçılara iç sularda av yasağı uyarısı haberi
Sakarya’da doku ve organ fotoğraflarından oluşan sergi açıldı haberi
Edirne’de otomobilin iş yerine girme anı güvenlik kamerasında haberi
Çanakkale’de “Şehitlere Saygı Mitingi” düzenledi haberi
Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi, İstanbul’un ve Ayasofya’nın tarihine ışık tutuyor haberi
Türkiye şampiyonu 11 yaşındaki yelkenci Rüzgar Uzel’in hedefi milli takım haberi
Çanakkale’deki kavgaya karışan 8 zanlı adli kontrol şartıyla serbest kaldı haberi
Gelibolu’dan Türk bayrağı, toprak ve deniz suyu Bilecik’e getirildi haberi
Kırklareli’nde metruk evde çıkan yangın söndürüldü haberi
Bursa’da çocukların “tekne orucu” için hazırlanan iftariyelik poğaça geleneği sürdürülüyor haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Gelibolu’dan Türk bayrağı, toprak ve deniz suyu Bilecik’e getirildi haberi

Gelibolu’dan Türk bayrağı, toprak ve deniz suyu Bilecik’e getirildi haberi

BİLECİK (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 18 Mart'ta sunulmak üzere Gelibolu Yarımadası'ndan alınan toprak, deniz suyu ve Türk bayrağı, Bursalı atletler tarafından Bilecikli sporculara teslim edildi.18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çan...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Gelibolu’dan Türk bayrağı, toprak ve deniz suyu Bilecik’e getirildi haberi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 18 Mart'ta sunulmak üzere Gelibolu Yarımadası'ndan alınan toprak, deniz suyu ve Türk bayrağı, Bursalı atletler tarafından Bilecikli sporculara teslim edildi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Çanakkale-Ankara 28. Zafer Koşusu'nda Bursalı gençlerin taşıdığı emanetlerin teslimi için ilk olarak Pelitözü Gölpark'ta tören düzenlendi.

Daha sonra Bilecikli sporcular tarafından Bilecik Valiliği önünde Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir'e sunulan emanetler, törenin ardından atletler tarafından Eskişehirli gençlere teslim edilmek üzere taşınmaya başlandı.

Emanetler, Eskişehir'in ardından Ankara'ya ulaştırılarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak.

İlgili Haberler

Edirne’de şef adayları Osmanlı saray mutfağı lezzetlerini öğrenerek geleceğe taşıyor haberi
Yerel
15 Mart 2025, 11:34

Edirne’de şef adayları Osmanlı saray mutfağı lezzetlerini öğrenerek geleceğe taşıyor haberi

“Yaren” leylek göl manzaralı yuvasının bulunduğu Bursa’ya 14’üncü yılında da geldi haberi
Yerel
15 Mart 2025, 11:24

“Yaren” leylek göl manzaralı yuvasının bulunduğu Bursa’ya 14’üncü yılında da geldi haberi

Biruni Üniversitesi, Medikal Estetik Kadavra Kursu düzenledi haberi
Yerel
15 Mart 2025, 11:14

Biruni Üniversitesi, Medikal Estetik Kadavra Kursu düzenledi haberi

Kırklareli Valisi Turan, Lüleburgaz’da ziyaretlerde bulundu haberi
Yerel
15 Mart 2025, 11:14

Kırklareli Valisi Turan, Lüleburgaz’da ziyaretlerde bulundu haberi

Kırklareli’nde Sahipsiz Sokak Hayvanları Denetleme Komisyon Toplantısı yapıldı haberi
Yerel
15 Mart 2025, 11:10

Kırklareli’nde Sahipsiz Sokak Hayvanları Denetleme Komisyon Toplantısı yapıldı haberi

Bursa’da birlikte yaşadığı kadını benzinle yakmak istediği iddia edilen kişi yakalandı haberi
Yerel
15 Mart 2025, 10:40

Bursa’da birlikte yaşadığı kadını benzinle yakmak istediği iddia edilen kişi yakalandı haberi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu balıkçılarla sahurda bir araya geldi: haberi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu balıkçılarla sahurda bir araya geldi: haberi Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargah Veri Merkezi hizmete alındı haberi Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargah Veri Merkezi hizmete alındı haberi