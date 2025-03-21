Genç Fenerbahçeliler’in tribün lideri Cem Gölbaşı’nın aralarında bulunduğu 5 sanığa tahliye haberi

Bağcılar'da alıkonularak peruk giydirilen bir kişinin görüntüsünün sosyal medyada paylaşıldığı iddiasına ilişkin haklarında dava açılan 5'i tutuklu 7 sanığın yargılanmasına başlandı.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Cem Gölbaşı, İsmail Atan, Süleyman Şahin, Şahin Beyazyıldız ve Umut Özaydın ile tutuksuz sanıklar Hasan Mert Şahin ve Yunus Akbalık katıldı.

Duruşmada müşteki Burhan İvecen ve taraf avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan Cem Gölbaşı, 7-8 yıldır Genç Fenerbahçeliler grubunun önde gelen isimlerinden olduğunu, olaydan yaklaşık 7-8 ay önce sosyal medyada kendi adına hesaplar açıldığını, iftira ve hakaretlere maruz kaldığını söyledi.

Bu paylaşımlarla ilgili adli makamlara suç duyurusunda bulunduğunu anlatan Gölbaşı, sahte hesaplarda üzerinde oynanmış fotoğraflarının paylaşılmasının psikolojisini etkilediğini ifade etti.

Gölbaşı, utancından insan içine çıkamayacak hale geldiğini belirterek şöyle konuştu:

“Hesabı yöneten kişinin ismini gruplardan buldum, Bağcılar'da, arkadaşım Şahin'in esnaf komşusu olduğunu öğrendim. Evde İsmail, Umut ve Süleyman ile otururken aynı hesapta kadın kılığına sokulmuş fotoğrafımın paylaşıldığını gördüm. Milyonlarca görüntüleme ve altında binlerce yorum vardı. Bağcılar'a gittik. Şahin, müşterisi olduğu için sonradan geldi. İçeriye tek girip, 'Burhan sen misin?' diye sordum. Hesabı sorduğumda önce inkar etti, sonra kendisinin olduğunu söyledi. Gelen eniştesine durumu anlattım. Bana, 'Hesabı silsin. helalleşin.' dedi. Bir şey yapmayacağımı, sadece Burhan ile konuşmak istediğimi söyledim. Bana Burhan'ı birazdan göndereceğini söyledi. Biz dükkandan ayrıldık.”

İvecen'in arkalarından geldiğini görünce, sanık Beyazyıldız'ın dükkanına gittiklerini anlatan Gölbaşı, müştekiye tribün videolarını izlettiğini, neden yaptığını sorduğunda ise kendisine, o paylaşımlardan çok fazla etkileşim aldığını söylediğini aktardı.

Gölbaşı, müştekinin pişman olduğunu söylediğini ifade ederek, “Bana kendisini affettireceğini söyledi. 'Özür beklemiyorum. Benim kadın kılıklı fotolarım dolu.' dedim. 'Abi sıkıntı değil, peruğu ben de takarım.' dedi. Kabul ettim. Dükkandan peruk getirdiler. Video çektik, helalleştik, ayrıldık. En büyük hatam peruğu kabul etmemdi. Yaptıktan 10 dakika sonra pişman oldum. Videoyu silsin diye haber gönderdim.” dedi.

Müşteki Burhan İvecen ise olay günü dükkanda olduğunu, içeriye giren Cem Gölbaşı'nın hesabı sorduğunu, telefonunu vererek hesabı gösterdiğini, bir süre sonra eniştesinin geldiğini ve Gölbaşı ile birlikte dışarı çıktıklarını söyledi.

Gölbaşı'nın kendisine zarar vermeyeceğini bildiği için kendi isteğiyle gittiğini belirten İvecen, “Gölbaşı, elini omzuma atarak 'Niye böyle yapıyorsun?' dedi. Ben de 'Sil desen silerdim, bu kadar alınacak bir şey yok. Ben de peruk takıp video çekerim.' dedim. Dükkandan peruk alıp video çektik. Olayın bu kadar büyüyeceğini düşünemedim. İlk ifademi verirken biraz abarttım. Biz olayı kapatmıştık, şikayetçi değilim.” diye konuştu.

Tutuklu 5 sanığın tahliyesine karar veren mahkeme, tutuksuz sanıklar yönünden dosyanın uzlaştırma bürosuna gönderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

– İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Burhan İvecen'in bir sosyal medya uygulamasında “@Buyukeksi” rumuzlu hesabın sahibi ve tek yöneticisi olduğu, futbol içerikli paylaşımlar yaptığı, yaklaşık 23 bin takipçisinin bulunduğu, Fenerbahçe tribün lideri sanık Cem Gölbaşı ile ilgili sosyal medyada çıkan haberler doğrultusunda mizah amaçlı paylaşımlar yaptığı aktarılıyor.

İddianamede, olay tarihinde müştekinin eniştesine ait iş yerinde bulunduğu sırada sanık Cem Gölbaşı'nın iş yerine birkaç kişiyle geldiği, telefonunu rızası dışında alarak sosyal medya hesabına girdiği, uygulama üzerindeki gönderileri kimin yaptığını sorduğu, müştekinin de internet ortamındaki görsellerde oynama yaparak paylaştığını söylediği ve özür dilediği belirtiliyor.

Sanıkların müştekiyi iş yerinden rızası dışında çıkararak depo benzeri bir yere götürdükleri ve zorla peruk taktırarak görüntüsünü kaydettikleri anlatılan iddianamede, sanıklar Cem Gölbaşı, İsmail Atan, Süleyman Şahin, Şahin Beyazyıldız ve Umut Özaydın hakkında, “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçundan 2 yıldan 5 yıla, “birden fazla kişi tarafından kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan 4 yıldan 14 yıla, “eziyet” suçundan 2 yıldan 5 yıla, “bilişim sistemine girme” suçundan 1 yıla kadar, “yol kesmek suretiyle ya da konutta, iş yerinde veya bunların eklentilerinde birden fazla kişiyle birlikte nitelikli yağma” suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar, “verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” suçundan da 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede, sanıklar Hasan Mert Şahin ve Yunus Akbalık hakkında ise “hakaret” suçundan 3 aydan 2 yıla kadar ve “birden fazla kişiyle tehdit” suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.