Genç İHH, 2024’te 85 üniversitede Gazze’ye destek etkinliği düzenledi haberi

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nın gençlik kuruluşu Genç İHH, 2024'te Filistin'e destek amacıyla 62 ilde ve 85 üniversitede “Özgürlük İçin Nöbetteyiz” programları gerçekleştirdi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Genç İHH 2024 yılında da gençlere yönelik eğitim faaliyetleri, atölye çalışmaları ve sosyal etkinlikler düzenledi. Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen çalışmalara binlerce genç katıldı.

Genç İHH, geçen yıl eğitim faaliyetleri kapsamında, Ürdün Arapça Dil Programı ve Güney Afrika İngilizce Dil programlarına devam etti.

Gençlerin eğitim alanında yetkin olması amacıyla hayata geçirilen Öğretmen Akademisi, 4 ilden 269 öğrencinin katılımıyla yapıldı.

Genç İHH Üniversite Birimi, 2024'te Filistin'e destek amacıyla 62 ilde ve 85 üniversitede “Özgürlük İçin Nöbetteyiz” programı düzenledi. “Kampüs'ten Refah'a” programıyla da 50 ilde ve 62 üniversitede çeşitli çalışmalar yapıldı. Genç İHH gönüllüleri, Filistin'e destek amacıyla Türkiye'nin çeşitli illerinde düzenlenen eylem, etkinlik ve programlara da katılım sağladı.

Vakfın lise birimi, 3 yıldır sürdürdüğü İbranice dil eğitimi ve Filistin çalışmalarına 2024'te devam ederken, uygulanan Pusula Genç Projesi kapsamında 57 ekip ile “Bir Kavram Bir Şahsiyet” etkinliği, Kur'an-ı Kerim ve temel ilmihal eğitimleri verildi.

Genç İHH öncülüğünde, medya ve sinemaya ilgi duyan gençlerin bu alanlarda yetkinlik kazanmaları amacıyla Balat Medya ve Sinema Akademisi gerçekleştirildi.

Teknoloji takımlarına danışmanlık yapan Genç İHH ATOM Birimi, takımların yerel ve uluslararası yarışmalara katılımlarını desteklemeyi sürdürdü. Şu anda 9'u Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) destekli olmak üzere toplam 14 proje yürütülürken, TeknoBilim Atölyesi mezunlarıyla kurulan takımlar, 5 ilde 10 TÜBİTAK projesiyle yarışmalara katılıyor.

Ortaokul Birimi tarafından Muhabbet Okulu Projesi kapsamında haftalık dersler, sosyal aktiviteler ve seminerler düzenleyen Genç İHH, yaz programlarıyla da Kur'an-ı Kerim, siyer ve ilmihal dersleri verilmesinin yanı sıra birçok sosyal faaliyet gerçekleştirdi.

Vakfın Çocuk Birimi ise 2024 yılı çalışmaları kapsamında, çocuklara yönelik yetişme süreçlerine katkı vermeyi amaçlayan çalışmalarda bulunmayı sürdürdü. “Çocuklar Camide Buluşuyor”, “Bed-i Besmele Şenlikleri”, “Eğlenerek Öğreniyorum Eğitimleri” ve “Mahalle Tayfası” gibi birçok etkinliğin yanı sıra matematik, fen bilimleri ve teknoloji atölyeleri düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Genç İHH Başkanı Muhammet Cihat Çelik, gençlerin maddi ve manevi anlamda kendilerini geliştirecekleri eğitim çalışmaları, yaşadıkları topluma ve ailelerine katkı sağlayabilecekleri sosyal sorumluluk projeleri, güzel vakit geçirirken bireysel becerilerini geliştirebilecekleri sosyal faaliyetler, bölgesel ve küresel düzlemde gerçekleşen hak ihlalleriyle ilgili farkındalık çalışmaları düzenlediklerini kaydetti.

Bu anlamda İslam coğrafyaları ve kriz bölgeleriyle ilgili konferans ve seminerler, kitap tahlil programları, mesleki gelişim ve yabancı dil çalışmaları, gençlik kampları, basın açıklamaları ve bildiriler, arama kurtarma ve psikososyal destek eğitimleri düzenlediklerini aktaran Çelik, gençlerin dünyada gelişen hadiselerin farkında olmaları ve iradelerini ortaya koymaları gerektiğini belirtti.

Gençlik çalışmasının en temel misyonunun bir kimlik inşa süreci ortaya koymak ve gerçekleştirdiği faaliyetlerle bu süreci perçinlemek olduğunu vurgulayan Çelik, “Genç İHH'mız bu bağlamda kendini tanıyan, yaşadığı toplumu tanıyan, medeniyetini ve değerlerini tanıyan, inisiyatif almaktan çekinmeyen bir genç profilinin inşasını ortaya koymaya gayret ediyor.” ifadesini kullandı.