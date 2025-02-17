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Trakya’da AK Parti teşkilatlarından vatandaşlara “8. Olağan Büyük Kongre” daveti haberi
Teknesiyle tuttuğu balıklarla rıhtımdaki kedileri besliyor haberi
MoneyPay, iki yeni ödeme çözümünü kullanıma sundu haberi
Çorlu’da sağanak etkili oldu haberi
Ailesinden gelen hayvan sevgisi, yarım asırdır evinden sokağına taşıyor haberi
İstanbul’da yol verme tartışmasında sürücüyü darbeden 3 kişi yakalandı haberi
Trakya Birlik Ramazan Bayramı sonuna kadar yağ ve margarin fiyatlarında değişikliğe gitmeyeceğini açıkladı: haberi
Federasyon Kupası sahibi Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor’un yeni hedefi Süper Lig haberi
Bayındır Söğütözü Hastanesi’nden çocuklarda ateş ve tedavisine ilişkin öneriler haberi
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Geyve’de kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı haberi

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Geyve ilçesinde ormanlık alanda kaçak kazı yapan 6 şüpheli suçüstü yakalandı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Geyve ilçesinde ormanlık alanda izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.Bölgeye giden ekipler, Y.Ö....

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Geyve’de kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı haberi

Sakarya'nın Geyve ilçesinde ormanlık alanda kaçak kazı yapan 6 şüpheli suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Geyve ilçesinde ormanlık alanda izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Bölgeye giden ekipler, Y.Ö. (37), C.T. (62), B.G. (43), Ö.Ö. (48), B.D. (44) ve İ.A'yı (41) kazı yaptığı sırada yakaladı.

Kaçak kazıda kullanıldığı tespit edilen 3 çapa, 2 keski, balyoz, kürek, kazma, çekiç ve manivelaya el koyuldu.

Haklarında adli işlem yapılan zanlılar, daha sonra serbest bırakıldı.

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