HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » “Gönül Köprüsü” projesiyle Van’ın kurtuluşu Edremit’te kutlandı haberi

“Gönül Köprüsü” projesiyle Van’ın kurtuluşu Edremit’te kutlandı haberi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde "Balıkesir Edremit'ten Van Edremit'e Gönül Köprüsü Projesi" kapsamında Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 107'nci yılı düzenlenen etkinlikle kutlandı.Cumhuriyet Meydanı'nda Van'...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
“Gönül Köprüsü” projesiyle Van’ın kurtuluşu Edremit’te kutlandı haberi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde “Balıkesir Edremit'ten Van Edremit'e Gönül Köprüsü Projesi” kapsamında Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 107'nci yılı düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda Van'ın turistik ve tarihi alanlarına ait görsellerin yer aldığı afişler asıldı. Van yöresine ait türküler seslendirildiği programda, Van'ın yöresel yemeği olan ayran aşı, etkinliğe katılanlara ikram edildi.

Etkinlikte Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ve Edremit Körfezi Vanlılar Derneği Başkanı Çetin Evren birer konuşma yaptı.

İlgili Haberler

Çanakkale’de otobüs denetimleri sürüyor haberi
Yerel
2 Nisan 2025, 15:50

Çanakkale’de otobüs denetimleri sürüyor haberi

Hyundai yeni konsept otomobili INSTEROID’i tanıttı haberi
Yerel
2 Nisan 2025, 15:04

Hyundai yeni konsept otomobili INSTEROID’i tanıttı haberi

Başakşehir’de çöp konteynerine atılan kimyasal maddeler dumana neden oldu haberi
Yerel
2 Nisan 2025, 15:04

Başakşehir’de çöp konteynerine atılan kimyasal maddeler dumana neden oldu haberi

Çekimleri tamamlanan “Henüz Vakit Varken” güçlü hikayesiyle dikkati çekiyor haberi
Yerel
2 Nisan 2025, 14:14

Çekimleri tamamlanan “Henüz Vakit Varken” güçlü hikayesiyle dikkati çekiyor haberi

Çanakkale sahillerinde müsilaj görüldü haberi
Yerel
2 Nisan 2025, 14:04

Çanakkale sahillerinde müsilaj görüldü haberi

Hava araçlarının kalkışını ve manevralarını kolaylaştıracak yapay zeka destekli batarya geliştirildi haberi
Yerel
2 Nisan 2025, 13:44

Hava araçlarının kalkışını ve manevralarını kolaylaştıracak yapay zeka destekli batarya geliştirildi haberi

Kırklareli’nde belediye hoparlörlerinden Volkan Konak’ın şarkıları dinletildi haberi Kırklareli’nde belediye hoparlörlerinden Volkan Konak’ın şarkıları dinletildi haberi Otizmli Ufuk kafede çalışarak sosyalleşiyor haberi Otizmli Ufuk kafede çalışarak sosyalleşiyor haberi