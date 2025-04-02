“Gönül Köprüsü” projesiyle Van’ın kurtuluşu Edremit’te kutlandı haberi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde “Balıkesir Edremit'ten Van Edremit'e Gönül Köprüsü Projesi” kapsamında Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 107'nci yılı düzenlenen etkinlikle kutlandı.
Cumhuriyet Meydanı'nda Van'ın turistik ve tarihi alanlarına ait görsellerin yer aldığı afişler asıldı. Van yöresine ait türküler seslendirildiği programda, Van'ın yöresel yemeği olan ayran aşı, etkinliğe katılanlara ikram edildi.
Etkinlikte Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ve Edremit Körfezi Vanlılar Derneği Başkanı Çetin Evren birer konuşma yaptı.
Başakşehir’de çöp konteynerine atılan kimyasal maddeler dumana neden oldu haberi
Çekimleri tamamlanan “Henüz Vakit Varken” güçlü hikayesiyle dikkati çekiyor haberi