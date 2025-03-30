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GÜNCELLEME – Balıkesir’de zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı haberi

SÜRÜCÜ BİLGİLERİ İLE ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
GÜNCELLEME – Balıkesir’de zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı haberi

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Harun S. kontrolündeki 45 ACL 104, Tuncay K. yönetimindeki 45 YB 3998, Ruşen Talha Ç. idaresindeki 45 AOV 314 ve Osman G. idaresindeki 45 EL 993 plakalı otomobil, Savaştepe-Soma kara yolunun Karaçam Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

Kazada, Ruşen Talha Ç'nin kontrolündeki araçta bulunan Güllü Ç. (50) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Aynı araçtaki Esma S. de kaldırıldığı Savaştepe Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sağlık ekiplerince Soma ve Savaştepe Devlet Hastanelerine kaldırılan 9 yaralının tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kazanın ardından kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

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