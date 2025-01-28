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GÜNCELLEME – Bursa’da polise direnen baba ekiplere teslim oldu haberi
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Balıkesir’de çıkan yangında bir kişi öldü haberi
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GÜNCELLEME – Bursa’da polise direnen baba ekiplere teslim oldu haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
GÜNCELLEME – Bursa’da polise direnen baba ekiplere teslim oldu haberi

BURSA (AA) – Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki çocuğunun olduğu evde boğazına bıçak dayayan şüpheli, teslim oldu.

Orhaniye Mahallesi'nde dün bir binayı yanıcı maddeyle kundakladığı iddia edilen şüpheli Hüseyin G, bıçakla güvenlik güçlerine direnerek Alibeyköy Mahallesi'ndeki evinden çıkmadı.

Polis ve jandarma ekiplerinin ikna çalışmalarına karşılık vermeyen zanlının müzakere ekipleriyle yaptığı görüşmeler sırasında babası ile çocuklarından biri evden çıktı.

İkna çalışmalarının sürdüğü olayda dede ile çocuklarının güvenlik güçlerine Hüseyin G'ye destek için yanında kaldıklarını, alıkoyma olmadığını aktardıkları öğrenildi.

Ekiplerin 24 saati aşkın çalışmalarının ardından müzakere devam etti. İnegöl Jandarma Komutanı Yüzbaşı Harun Nazlı'nın müzakerecilik yaptığı olayda, Hüseyin G. teslim oldu.

Gözaltına alınan zanlı ve 16 yaşındaki oğlu, işlemler için İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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