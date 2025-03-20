GÜNCELLEME – Çanakkale Boğazı’nda karaya oturan tanker kurtarıldı haberi

Çanakkale Boğazı'nda yanaşma manevrası sırasında karaya oturan atık taşıma tankeri kurtarıldı.
Türk bayraklı, 77 metre boyundaki “Kolin-2” isimli atık taşıma tankeri, Kepez Limanı'na yanaşma manevrası yaptığı sırada dümen arızası nedeniyle karaya oturdu.
Gemi kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait “Türkeli” römorkörü sevk edildi.
Üzerinde 1160 metreküp atık bulunan geminin kurtarılması için operasyon düzenlendi.
Dalgıçların sualtı dalışı ile yaptığı sörvey çalışmalarında geminin altında hasar ve yırtık bulunmadığı, ayrıca herhangi bir sızıntı ile çevre kirliliği tespit edilmediği rapor edildi.
Bunun ardından “KIYEM-1” hızlı tahlisiye botunun da eşlik ettiği operasyonla yüzdürülen gemi daha sonra Çanakkale Liman Başkanlığının talimatıyla Kepez Limanı'na yanaştırıldı.
Kurtarma operasyonuna Çanakkale Deniz Polisi ile Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığına bağlı unsurlar da destek verdi.
Hava kirliliğinin dünya genelinde yılda 7 milyon insanın ölümüne neden olduğu belirtildi haberi
AK Parti Çanakkale Milletvekili Gider, Gökçeada’da iftar programına katıldı haberi
DOSYA HABER/YEDİ İKLİM DÖRT KÖŞEDE TÜRKÇENİN SERÜVENİ – Yazar Suavi Kemal Yazgıç, Oğuz Atay’ın edebi ve entelektüel mirasını değerlendirdi: haberi
İklim değişikliği ve doğaya zarar veren faaliyetler suyun varlığını tehdit ediyor haberi
Yalova’da iş yerinden yapılan bileklik ve saat hırsızlığı kameralarca kaydedildi haberi