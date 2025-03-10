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Ramazanda sağlıklı beslenme için kuru yemiş tüketilmesi tavsiyesi haberi
Tekirdağ’da işçi servisi ile tırın çarpıştığı kazada 7 kişi hafif yaralandı haberi
Balıkesir’de çukura düşen köpek yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı haberi
Bursa’da iki mahallenin gençleri tarafından düzenlenen iftara yaklaşık 2 bin kişi katıldı haberi
GÜNCELLEME – Çanakkale’de tüfekle çıktığı balkondan sokaktaki kişiyi vuran zanlı, polis tarafından etkisiz hale getirildi haberi
Maltepe’de park yeri tartışmasında silahlı tehditte bulunan şüpheli yakalandı haberi
Kocaeli’de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı haberi
Sakarya’da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı haberi
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GÜNCELLEME – Çanakkale’de tüfekle çıktığı balkondan sokaktaki kişiyi vuran zanlı, polis tarafından etkisiz hale getirildi haberi

ŞÜPHELİNİN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİĞİ BİLGİSİ VE DETAYLAR EKLENDİ

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
GÜNCELLEME – Çanakkale’de tüfekle çıktığı balkondan sokaktaki kişiyi vuran zanlı, polis tarafından etkisiz hale getirildi haberi

Çanakkale'de av tüfeğiyle çıktığı balkonda kendisini ikna etmek isteyen kişiyi ateş ederek yaralayan şüpheli, polis tarafından etkisiz hale getirildi.

Cevatpaşa Mahallesi Fırat Sokak'ta Burak A. av tüfeğiyle balkona çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polisin silahını bırakması için çağrıda bulunduğu şüpheli Burak A. zaman zaman tüfeğini ekiplere ve çevredekilere doğrulttu.

Şüpheli bu sırada, ikna çalışmalarına katılan sokaktaki Fikret O'yu (50) ateş ederek vurdu. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince müdahalede bulunulan yaralı, Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan şüphelinin bulunduğu balkonda annesinin de yer aldığı gözlendi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölge yaya ve araç giriş ve çıkışlarına kapatıldı.

İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt da olay yerine gelerek şüpheliyi teslim olması için ikna etmeye çalıştı.

Jandarmanın da desteğe geldiği olay yerinde zanlının ikna edilememesi üzerine daire kapısını kırarak eve giren ekipler, şüphelinin annesi olduğu öğrenilen kişiyi dışarı çıkardı. Bu sırada Burak A. ile polis ekipleri arasında çıkan çatışmada, şüpheli vurularak etkisiz hale getirildi.

Burak A'nın hayatını kaybettiği, bir polis memurunun da elinden hafif şekilde yaralandığı bildirildi.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

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