GÜNCELLEME – Edirne’de köy arazisinin satışıyla ilgili eski muhtarın da aralarında olduğu 8 şüpheli tutuklandı haberi

Edirne'de bir köyün arazisinin satışıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında aralarında eski muhtar ve azaların da olduğu 8 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 2015'te merkeze bağlı bir köyün tüzel kişiliğine ait yaklaşık 15 dönüm arazi satıldı.

Satıştan elde edilen gelirin köy muhtarlığınca usulsüz kullanıldığı tespit edildi.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca “kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma, görevi kötüye kullanma” suçlarından soruşturma başlatıldı.

Edirne Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince dönemin muhtar ve azaları ile iş insanlarının da aralarında olduğu 10 zanlı gözaltına alındı.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından Edirne adliyesine sevk edildi.

Savcılık sorguları sonrası mahkemeye çıkarılan zanlılardan eski muhtar, azalar ve iş insanlarının da aralarında olduğu 8'i hakimlikçe tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.