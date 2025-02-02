SON DAKİKA
Ümraniye’de trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 2 minibüs şoförüne para cezası uygulandı haberi
İklim değişikliği insanlarda ruhsal sorunlara yol açabiliyor haberi
GÜNCELLEME – Esenyurt’ta zincir markette çıkan yangın söndürüldü haberi
TÜ’de 56 akademisyen bağımlılıkla mücadele dersi eğitimlerini tamamladı haberi
Lüleburgaz’da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü haberi
Anadolu rock müziğinin usta ismi Barış Manço, Kadıköy’de anıldı haberi
RAMS Başakşehir-Reeder Samsunspor maçının ardından haberi
RAMS Başakşehir – Reeder Samsunspor maçının ardından haberi
İstanbul’da sis etkisini sürdürüyor haberi
İstanbul’da kolonlarında çatlaklar oluşan bina tahliye edildi haberi
Ümraniye’de trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 2 minibüs şoförüne para cezası uygulandı haberi
İklim değişikliği insanlarda ruhsal sorunlara yol açabiliyor haberi
GÜNCELLEME – Esenyurt’ta zincir markette çıkan yangın söndürüldü haberi
TÜ’de 56 akademisyen bağımlılıkla mücadele dersi eğitimlerini tamamladı haberi
Lüleburgaz’da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü haberi
Anadolu rock müziğinin usta ismi Barış Manço, Kadıköy’de anıldı haberi
RAMS Başakşehir-Reeder Samsunspor maçının ardından haberi
RAMS Başakşehir – Reeder Samsunspor maçının ardından haberi
İstanbul’da sis etkisini sürdürüyor haberi
İstanbul’da kolonlarında çatlaklar oluşan bina tahliye edildi haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » GÜNCELLEME – Esenyurt’ta zincir markette çıkan yangın söndürüldü haberi

GÜNCELLEME – Esenyurt’ta zincir markette çıkan yangın söndürüldü haberi

YANGININ SÖNDÜRÜLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
GÜNCELLEME – Esenyurt’ta zincir markette çıkan yangın söndürüldü haberi

İstanbul Esenyurt'ta bir zincir marketin depo kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Güzelyurt Mahallesi E-5 üzerindeki zincir marketin Haramidere şubesinin depo alanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle marketin depo kısmında hasar oluştu.

İlgili Haberler

Beşiktaş’ta deniz kirliliği vatandaşların tepkisine neden oldu haberi
Yerel
1 Şubat 2025, 22:10

Beşiktaş’ta deniz kirliliği vatandaşların tepkisine neden oldu haberi

Davis Cup Dünya Grubu 1 play-off mücadelelerinde ilk gün tamamlandı haberi
Yerel
1 Şubat 2025, 19:40

Davis Cup Dünya Grubu 1 play-off mücadelelerinde ilk gün tamamlandı haberi

CHP’li Bulut’tan Marmara Ceza İnfaz Kurumu’ndaki bazı tutuklu ve hükümlülere ziyaret haberi
Yerel
1 Şubat 2025, 18:50

CHP’li Bulut’tan Marmara Ceza İnfaz Kurumu’ndaki bazı tutuklu ve hükümlülere ziyaret haberi

Sakarya’dan kısa kısa haberi
Yerel
1 Şubat 2025, 18:24

Sakarya’dan kısa kısa haberi

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi haberi
Yerel
1 Şubat 2025, 18:03

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi haberi

Erzurumspor FK – Kocaelispor maçının ardından haberi
Yerel
1 Şubat 2025, 17:48

Erzurumspor FK – Kocaelispor maçının ardından haberi

Kocaeli’de eski eşini bıçakla yaralayan kişi gözaltına alındı haberi Kocaeli’de eski eşini bıçakla yaralayan kişi gözaltına alındı haberi Bursa’da AK Parti Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı haberi Bursa’da AK Parti Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı haberi