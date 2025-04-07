HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » GÜNCELLEME – İstanbul’da otoyoldaki gişelerde tıra çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti haberi

GÜNCELLEME – İstanbul’da otoyoldaki gişelerde tıra çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti haberi

SÜRÜCÜNÜN ÖLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
GÜNCELLEME – İstanbul’da otoyoldaki gişelerde tıra çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti haberi

İstanbul'da, otoyoldaki gişelerde bekleyen tıra arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Pendik mevkisi Ankara istikametinde bulunan Mecidiye Gişeleri'nden geçmek için bekleyen 59 FG 562 plakalı tıra arkadan gelen 34 HMN 436 plakalı hafif ticari araç çarptı.

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü Cihat D. itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden ağır yaralı olarak çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan sürücü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ekiplerin kaza yeri ve çevresindeki çalışmaları sürüyor.

İlgili Haberler

Üsküdar’da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlıdan 1’i tutuklandı haberi
Yerel
7 Nisan 2025, 11:30

Üsküdar’da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlıdan 1’i tutuklandı haberi

Edirne bayram tatilini dolu dolu geçirdi haberi
Yerel
7 Nisan 2025, 11:24

Edirne bayram tatilini dolu dolu geçirdi haberi

Bursa’da kaçak 47 cep telefonu ele geçirildi haberi
Yerel
7 Nisan 2025, 10:54

Bursa’da kaçak 47 cep telefonu ele geçirildi haberi

Gelibolu’da bayram tatili süresince 3 bin araç denetlendi haberi
Yerel
7 Nisan 2025, 10:50

Gelibolu’da bayram tatili süresince 3 bin araç denetlendi haberi

Çam Dağı’na ilkbaharın renkleri hakim oldu haberi
Yerel
7 Nisan 2025, 10:24

Çam Dağı’na ilkbaharın renkleri hakim oldu haberi

İstanbul’da otoyoldaki gişelerde tıra çarpan aracın sürücüsü ağır yaralandı haberi
Yerel
7 Nisan 2025, 10:10

İstanbul’da otoyoldaki gişelerde tıra çarpan aracın sürücüsü ağır yaralandı haberi

Tekirdağ’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor haberi Tekirdağ’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor haberi Edirne’de kar yağışı etkili oluyor haberi Edirne’de kar yağışı etkili oluyor haberi