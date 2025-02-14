SON DAKİKA
İçişleri Bakanı Yerlikaya’dan AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir’e ziyaret haberi
GÜNCELLEME – Kocaeli’de akü hırsızlığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı haberi
Sakarya’da “Serdivan Kent Müzesi” tanıtıldı haberi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş İstanbul’da hutbe irat etti: haberi
Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın gözaltına alındı haberi
STM, askeri deniz platformları ve İHA’larıyla NAVDEX Fuarı’na katılacak haberi
Kırkpınar için 4 yıllık stratejik yol haritası hazırlandı haberi
Kocaeli’de sürücüsü direksiyon başında fenalaşan otobüsü durduran yolcu Macak, yaşadıklarını anlattı: haberi
Edirne’den kısa kısa haberi
İstanbul’daki suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 54 şüpheli tutuklandı haberi
İçişleri Bakanı Yerlikaya’dan AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir’e ziyaret haberi
GÜNCELLEME – Kocaeli’de akü hırsızlığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı haberi
Sakarya’da “Serdivan Kent Müzesi” tanıtıldı haberi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş İstanbul’da hutbe irat etti: haberi
Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın gözaltına alındı haberi
STM, askeri deniz platformları ve İHA’larıyla NAVDEX Fuarı’na katılacak haberi
Kırkpınar için 4 yıllık stratejik yol haritası hazırlandı haberi
Kocaeli’de sürücüsü direksiyon başında fenalaşan otobüsü durduran yolcu Macak, yaşadıklarını anlattı: haberi
Edirne’den kısa kısa haberi
İstanbul’daki suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 54 şüpheli tutuklandı haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » GÜNCELLEME – Kocaeli’de akü hırsızlığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı haberi

GÜNCELLEME – Kocaeli’de akü hırsızlığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı haberi

ADLİ SONUÇ EKLENDİ

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
GÜNCELLEME – Kocaeli’de akü hırsızlığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı haberi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 1 milyon 300 bin lira değerinde akü çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede 5 adresten 1 milyon 300 bin lira değerinde akü çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kimliği belirlenen M.G'yi düzenlenen operasyonla yakalayan ekipler, çalınan aküleri de ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İlgili Haberler

Tekirdağ’da kadınlar el emeği ürünlerini satarak ev ekonomisine katkı sağlıyor haberi
Yerel
14 Şubat 2025, 16:34

Tekirdağ’da kadınlar el emeği ürünlerini satarak ev ekonomisine katkı sağlıyor haberi

Esenler’de şehit düşen itfaiye eri için tören düzenlendi haberi
Yerel
14 Şubat 2025, 16:20

Esenler’de şehit düşen itfaiye eri için tören düzenlendi haberi

Tekirdağlı yaşlı çiftin 64 yıllık evliliğinin sırrı “sevgi, saygı ve sabır” haberi
Yerel
14 Şubat 2025, 16:12

Tekirdağlı yaşlı çiftin 64 yıllık evliliğinin sırrı “sevgi, saygı ve sabır” haberi

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Kamu Hizmetlerinde Yapay Zeka Kullanımı Stratejileri Toplantısı’nda konuştu: haberi
Yerel
14 Şubat 2025, 16:00

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Kamu Hizmetlerinde Yapay Zeka Kullanımı Stratejileri Toplantısı’nda konuştu: haberi

Prof. Dr. Naci Görür, “Bursa’nın Depremselliği ve Depreme Dirençli Osmangazi” programına katıldı: haberi
Yerel
14 Şubat 2025, 15:50

Prof. Dr. Naci Görür, “Bursa’nın Depremselliği ve Depreme Dirençli Osmangazi” programına katıldı: haberi

GÜNCELLEME – Beşiktaş’ta hafriyat kamyonunun çarptığı kadın öldü haberi
Yerel
14 Şubat 2025, 15:30

GÜNCELLEME – Beşiktaş’ta hafriyat kamyonunun çarptığı kadın öldü haberi

Kırklareli’nde otomobil ile çarpışan motosikletteki kurye yaralandı haberi Kırklareli’nde otomobil ile çarpışan motosikletteki kurye yaralandı haberi İpsala OSB’de altyapı çalışmaları tamamlandı haberi İpsala OSB’de altyapı çalışmaları tamamlandı haberi