GÜNCELLEME – Kocaeli’de zemin etüdü sırasında çıkan gazdan numune alındı haberi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde zemin etüdü sondaj çalışması sırasında yüzeye çıkan gazdan numune alındı.

İtfaiye ekipleri gazın çıktığı çukurun üzerini yangın battaniyesiyle örtüp, üzerine su sıkarak alevi söndürdü.

AFAD ve TÜBİTAK ekiplerinin sızan gazdan numune almasının ardından gaz yeniden alevlendirildi.

Emniyet, itfaiye ve AFAD ekipleri güvenlik şeridi ve bariyerle çevrilen bölgede tedbir amaçlı bekliyor.

AFAD İl Müdürü Mehmet Emin Koçan, gazetecilere, dün öğleden sonra 112 Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından AFAD ve itfaiye ekiplerinin olay yerine geldiğini belirterek, burada sondaj sırasında yer altından çıkan gazın yanmasıyla karşılaşıldığını söyledi.

Hemen gerekli güvenlik önlemlerini aldıklarını ve çevre güvenliğini sağladıklarını vurgulayan Koçan, yer altındaki hareketliliği görmek için MTA'dan jeoloji mühendisleriyle inceleme yaptıklarını kaydetti.

Koçan, bugün çıkan gazın tespti için TPAO, Tüpraş, TÜBİTAK ve doğalgaz dağıtım şirketinden gelen ekiplerin numune aldığını aktararak, “İlk önce yanan alevi söndürdük. Numuneleri aldıktan sonra gazın ne olduğu noktasında çalışma başlattık. Daha sonra yeniden gazı alevlendirerek yanma sürecini tamamlamasını, kontrollü yanma şekline dönüşmesini sağlamış olduk. Bu saatten sonra da yine bu yanmayı sonuçlanana kadar takip edeceğiz.” diye konuştu.

Koçan, emniyet, itfaiye ve AFAD ekiplerinin 24 saat esasına göre bölgede kalacağını anlatarak, “Gaz numuneleri peyderpey alınmaya devam edecek. Olası bir aksilik durumunda da anında müdahale edilecek.” dedi.

Doğalgaz dağıtım şirketinin yaptığı ölçümler sonucu kendi sisteminde herhangi bir basınç düşüklüğü olmadığını tespit ettiğini ve buradan tesisat geçmediğinin anlaşıldığını belirten Koçan, “Şu anda ilk tespit etmiş olduğumuz gaz, metan gazı olarak tespit edildi. Tabii ki TÜBİTAK'ın, TPAO'nun yapacağı çalışma neticesinde de gaz analizleri, gerekli olan şekliyle beraber yapılmış olacak. Sonuçlar bir iki gün içerisinde çıkar. Yanmanın birkaç gün daha devam edebileceğini düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kartepe ilçesinde dün metro inşaat alanında zemin etüdü yapıldığı sırada sondaj çalışmasının 46. metresinde yüzeyde alevlenme meydana gelmiş, ihbar üzerine polis, sağlık, itfaiye ve Kocaeli AFAD ekiplerince bölgede önlem alınmıştı. AFAD ekiplerinin yaptığı incelemede alevlenmenin, toprak zemindeki sıkışma nedeniyle metan gazından kaynaklandığı tespit edilmişti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, sondaj firmasında çalışan bir kişinin hafif yaralandığı, bölgede endişeye neden olacak hiçbir olumsuzluğun bulunmadığı belirtilerek, “Yer altında doğal yollarla oluşan ve açığa çıkan gaz yangınlarında uygulanan genel prosedür gereği bu tedbirler yangın sönene kadar devam edecektir.” ifadesine yer verilmişti.