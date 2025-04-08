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GÜNCELLEME – Sakarya’da komşular arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin 8 şüpheli tutuklandı haberi

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
GÜNCELLEME – Sakarya’da komşular arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin 8 şüpheli tutuklandı haberi

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde komşular arasında çıkan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili adliyeye sevk edilen 8 şüpheli tutuklandı.

Beşköprü Mahallesi 3167 Sokak'ta komşu iki aile arasında 6 Nisan'da çıkan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli F.K. (17), T.Y. (25), S.T.Y. (27), B.Y. (32), S.Y. (37), N.Y. (39), F.Y. (45) ve B.T.Y. tutuklandı.

Haklarında gözaltı kararı olan 1'i 18 yaşından küçük 4 şüphelinin ise hastanedeki tedavileri devam ediyor.

Olaya ilişkin ev, olay yeri ve araçlarda yapılan aramalarda 6 tabanca ve 3 tüfek ele geçirildiği öğrenildi.

Öte yandan iki aile arasında 2 Nisan'da da kavga çıktığı, olaya ilişkin 2 şüphelinin tutuklandığı, 2 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

Beşköprü Mahallesi 3167 Sokak'ta 6 Nisan'da komşu iki aile arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine tarafların birbirlerine tabancayla ateş etmesi sonucu Y.Ö, O.Ö. ve V. Y. olay yerinde, Ö.Ö. ile F. Y. ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmişti.

Olayda 5 kişi de yaralanmıştı.

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