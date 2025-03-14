GÜNCELLEME – Tuzla’da kimyasal madde üretimi yapılan fabrikanın dış bölümünde çıkan yangın söndürüldü haberi

Tuzla'da açık alandaki paletlerde çıkan ve kimyasal madde üretimi yapılan fabrikaya sirayet eden yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Orhanlı Mahallesi Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan kimyasal madde üretimi yapılan fabrikanın dış bölümünde yangın çıktı.
Paletlerin ve motor parçalarının bulunduğu bölgeye sıçrayan yangın kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Fabrikaya da sirayet eden yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu.
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