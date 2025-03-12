GÜNCELLEME – Ümraniye’de organize sanayi bölgesindeki hurdalık alanda çıkan yangın söndürüldü haberi

Ümraniye'de organize sanayi bölgesindeki hurdalık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Dudullu Organize Sanayi Bölgesinde yer alan hurdalık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yoğun dumanın oluştuğu yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, alevlerin hurdalık alanın yanındaki iş yerine sıçraması da önlendi.
Ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
İtfaiye ekiplerinin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.
Tekirdağ’da İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü programı düzenlendi haberi
DOSYA HABER/YEDİ İKLİM DÖRT KÖŞEDE TÜRKÇENİN SERÜVENİ – Şair Hüseyin Akın, Cahit Zarifoğlu’nun edebi dilini ve düşünce biçimini anlattı: haberi
ABD’li yayıncı Janelle Deluise, ülkesi ile Türkiye arasındaki işbirliğini değerlendirdi haberi