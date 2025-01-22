GÜNCELLEME – Üsküdar’da işçi konteynerlerinde çıkan yangın söndürüldü haberi

İSTANBUL (AA) – Üsküdar'da, bir inşaat sahasındaki işçi konteynerlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Burhaniye Mahallesi Köroğlu Sokak'ta 250 işçinin çalıştığı inşaat sahasındaki konteynerlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, 26 araç ve 78 personelle müdahale eden itfaiye tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Ardından sahada soğutma çalışması yapıldı.

Yangında, inşaat sahasındaki 25 konteynerden 20'si kullanılamaz hale geldi.