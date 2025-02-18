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Türkiye ile İtalya, yatırım ortaklığını yüksek teknoloji alanlarında geliştirmeyi hedefliyor haberi
Şarköy’de ilkokul öğrencilerine sportif yetenek taraması yapıldı haberi
İstanbul’da polisin kovalamacası sırasında araçtan uyuşturucu atan 3 kişi tutuklandı haberi
Özbekistan sağlık heyetinden İstanbul İl Sağlık Müdürü Güner’e ziyaret haberi
Edirne’de ormanlık alanda çukura düşen keçiler kurtarıldı haberi
Sakarya’da kaçakçılık operasyonunda 14 ruhsatsız silah ele geçirildi haberi
ASKON Genel Başkanı Aydın, Trakya Kariyer Fuarı’nda öğrencilerle buluştu: haberi
Edirne’de şehit oğluna sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı haberi
Ticaret Bakanlığının ramazan ayı öncesi restoranlara yönelik fiyat denetimi sürüyor haberi
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GÜNCELLEME – Yalova’da tersanede gemi tamiri sırasında yaşanan patlamada 4 işçi yaralandı haberi

VALİLİK AÇIKLAMASI EKLENDİ

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
GÜNCELLEME – Yalova’da tersanede gemi tamiri sırasında yaşanan patlamada 4 işçi yaralandı haberi

Yalova'nın Altınova ilçesindeki tersanede gemi tamiri sırasındaki patlama sonucu 4 işçi yaralandı.

Altınova Tersaneler Bölgesi'nde bulunan bir tersanedeki gemide gerçekleştirilen tamir sırasında henüz bilinmeyen nedenle oksijen tüpü patladı.

Patlamanın etkisiyle gemide çalışan H.A. (22), M.A. (29), H.K. (40) ve E.E. (22) yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralı işçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Valilikten yapılan açıklamada, tersaneler bölgesinde meydana gelen endüstriyel kaza ile ilgili saat 10.42'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar yapıldığı, olay yerine 2 AFAD, itfaiye, emniyet ve 3 sağlık ekibinin sevk edildiği belirtildi.

Kazanın, geminin gas free işlemi tamamlanmış yakıt tankında gerçekleştirilen oksijenli sıcak kesim cihazı (şaloma) çalışması sırasında yaşandığına yer verilen açıklamada, çıkan kıvılcımların parlamaya yol açması sonucu meydana geldiği ve 4 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Hayati tehlikesinin bulunmayan yaralıların ekiplerin hızlı ve etkili müdahalesiyle sağlık kuruluşlarına sevk edildiği aktarıldı.

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