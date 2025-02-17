SON DAKİKA
Güngören’de bodrum katında çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastanede öldü haberi
Sakarya’da bariyere çarpan otomobilin sürücüsü öldü haberi
İş insanları, Trakya Kariyer Fuarı’nda öğrencilerle deneyimlerini paylaştı haberi
IDEX 2025’te TUSAŞ ile Calidus Aerospace arasında mutabakat zaptı imzalandı haberi
Merakı üzerine başladığı kaligrafi sanatında “usta” oldu haberi
Marmara Kariyer Fuarı, “en etkin bölgesel kariyer fuarı” ödülüne layık görüldü haberi
Fatih’te ambulansa yol vermeyen taksi sürücüsüne 1986 lira ceza kesildi haberi
Eğitim Paydaşları ve Sektör Temsilcileri İstanbul Buluşması gerçekleştirildi haberi
Toyota, İsveç Rallisi’nde birinci oldu haberi
Türkiye Fintek Ekosistemi Durum Raporu 2024 yayımlandı haberi
Güngören’de bodrum katında çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastanede öldü haberi
Sakarya’da bariyere çarpan otomobilin sürücüsü öldü haberi
İş insanları, Trakya Kariyer Fuarı’nda öğrencilerle deneyimlerini paylaştı haberi
IDEX 2025’te TUSAŞ ile Calidus Aerospace arasında mutabakat zaptı imzalandı haberi
Merakı üzerine başladığı kaligrafi sanatında “usta” oldu haberi
Marmara Kariyer Fuarı, “en etkin bölgesel kariyer fuarı” ödülüne layık görüldü haberi
Fatih’te ambulansa yol vermeyen taksi sürücüsüne 1986 lira ceza kesildi haberi
Eğitim Paydaşları ve Sektör Temsilcileri İstanbul Buluşması gerçekleştirildi haberi
Toyota, İsveç Rallisi’nde birinci oldu haberi
Türkiye Fintek Ekosistemi Durum Raporu 2024 yayımlandı haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Güngören’de bodrum katında çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastanede öldü haberi

Güngören’de bodrum katında çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastanede öldü haberi

İSTANBUL (AA) - Güngören'de bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında dumandan etkilenen kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Sanayi Mahallesi Barbaros Hayrettin Sokak'taki apartmanın atık kağıtların depolandığı bodrum katında, gece 0...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Güngören’de bodrum katında çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastanede öldü haberi

Güngören'de bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında dumandan etkilenen kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sanayi Mahallesi Barbaros Hayrettin Sokak'taki apartmanın atık kağıtların depolandığı bodrum katında, gece 03.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, bodrum katında bulunan Ertaş Ağıl, dumandan etkilendi.

Sağlık ekiplerince Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ağıl, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ağıl'ın cenazesi, ilk olarak kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na, ardından aile yakınları tarafından alınarak memleketi Aksaray'a götürüldü.

İlgili Haberler

İstanbul’da 167 bin 924 şişe kaçak parfüm ele geçirildi haberi
Yerel
17 Şubat 2025, 16:35

İstanbul’da 167 bin 924 şişe kaçak parfüm ele geçirildi haberi

Karamürsel’den kısa kısa haberi
Yerel
17 Şubat 2025, 16:35

Karamürsel’den kısa kısa haberi

Pazaryeri Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Genel Kurulu yapıldı haberi
Yerel
17 Şubat 2025, 16:30

Pazaryeri Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Genel Kurulu yapıldı haberi

Balıkesir’de asayiş uygulamasında aranan 10 kişi yakalandı haberi
Yerel
17 Şubat 2025, 16:20

Balıkesir’de asayiş uygulamasında aranan 10 kişi yakalandı haberi

Yalova’da park halindeki servis minibüsü yandı haberi
Yerel
17 Şubat 2025, 16:12

Yalova’da park halindeki servis minibüsü yandı haberi

Hentbol: Kadınlar Süper Lig haberi
Yerel
17 Şubat 2025, 16:12

Hentbol: Kadınlar Süper Lig haberi

İstanbul İnsan Kaynakları Forumu devam ediyor haberi İstanbul İnsan Kaynakları Forumu devam ediyor haberi Bakan Göktaş, “Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması Ödül Töreni”nde konuştu: haberi Bakan Göktaş, “Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması Ödül Töreni”nde konuştu: haberi