Güngören’de bodrum katında çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastanede öldü haberi

Güngören'de bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında dumandan etkilenen kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sanayi Mahallesi Barbaros Hayrettin Sokak'taki apartmanın atık kağıtların depolandığı bodrum katında, gece 03.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, bodrum katında bulunan Ertaş Ağıl, dumandan etkilendi.

Sağlık ekiplerince Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ağıl, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ağıl'ın cenazesi, ilk olarak kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na, ardından aile yakınları tarafından alınarak memleketi Aksaray'a götürüldü.