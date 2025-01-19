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Kocaeli’de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Tekirdağ’da üreticiler “Cuma Buluşmaları” kapsamında bilgilendirildi
Ataşehir’de uyuşturucu ile silah ticareti yaptığı iddia edilen 5 zanlı adliyede
Güngören’de silahlı saldırı güvenlik kamerasında
Türkiye sağlık turizmindeki payını artırmayı hedefliyor
Normal doğuma hazırlanan anne adaylarının “gebe okulu”na ilgisi artıyor
“Kar kaplanları”, Kırklareli’nde köy yollarını ulaşıma açmak için yoğun mesaide
Kırklareli’nde kırmızı ışık ihlali yapan sürücüler dron ile tespit edildi
İstanbul, atık suların arıtılmasında eylem planının gerisinde kaldı
Bursa’da yol kenarındaki beton direğe çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
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Güngören’de silahlı saldırı güvenlik kamerasında

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Güngören’de silahlı saldırı güvenlik kamerasında

İSTANBUL (AA) – Güngören'de bir kişinin yaralandığı silahlı saldırı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Polis ekipleri, 17 Ocak'ta Sanayi Mahallesi'nde silahla yaralama olayının ardından ihbar üzerine bölgeye gitti.

İlçede bir restorandan çıkarak evine doğru yürüyen A.A'nın motosikletli şüphelilerce silahla vurulduğunu belirleyen ekipler, olay yerinde inceleme yaptı.

Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, silahla vurulan kişinin yere düşmesi ve restorandan çıkan vatandaşların yanına gelmesi yer aldı.

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