Bilecik’te hastaneye alkollü gelen ve üzerinde uyuşturucu bulunan zanlı gözaltına alındı.

Bilecik Eğitim ve Araştıma Hastanesine aşırı alkol alımı tespitiyle getirilen şüphelinin, uyuşturucu kullandığı tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu kişinin üzerinde yaptıkları aramada 29,36 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında “kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak”tan yasal işlem başlatıldığı bildirildi.